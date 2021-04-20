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Türkiye'nin kurutmalık deposu Oğuzeli Oğuzeli kurutmalıkları tescillendi Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç: “Oğuzeli kurutmalığını Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillettik”

İHA

Türkiye'nin kurutmalık deposu Oğuzeli Oğuzeli kurutmalıkları tescillendi Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç: “Oğuzeli kurutmalığını Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillettik”

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç, Oğuzeli kurutmalığını Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillettiklerini söyledi.
Kılıç, 2014 yılında göreve geldiğinden beri Oğuzeli’ni tanıtmak, kalkındırmak, geliştirmek amacıyla birçok çalışma yaptıklarının altını çizerek, son olarak da kurutmalığı ‘Oğuzeli kurutmalığı’ olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillettirerek, coğrafi işarete dönüştürdüklerinin altını çizdi.
Belediye Başkanı Kılıç, Oğuzeli Kurutmalığının tescillendiğini ifade ederek, “2014 yılında göreve geldiğim günden bu yana güzel ve şirin ilçemiz Oğuzeli’ni tanıtmak, kalkındırmak, geliştirmek amacıyla birçok çalışma yaptık. Vatandaşımızın cebine giren paranın daha çoğalması için burada çıkan ürünleri marka haline getirmek için çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Son olarak ta kurutmalığı ‘Oğuzeli kurutmalığı’ olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillettik. Bir coğrafi işarete dönüştürdük. Bizim bunla ilgili çalınmalarımız uzun yılardan beri devam ediyor. Oğuzeli Narımızı tescillendi daha sonra ondan ürettiğimiz Nar ekşimizi tescillettik. Oğuzeli’mizin tarihi ve kültürel değeri Ezo Gelin Çorbasını tescillettik ve geleneksel ürün halinde onaylandı” dedi.

“Coğrafi İşaret ürünün değerini arttırır”
Coğrafi işaretin ürünün değerini arttırdığını ifade eden Kılıç, “Coğrafi işaret nedir ki, marka nedir ki diyenler olabilir. Coğrafi işaret ve marka çok önemli günümüzde çünkü insanlar güvenli gıdaya ulaşmak istiyor. Hijyen kurallarına uygun şartlarda üretilmiş, katkısız doğal ürünlere yöneliyor halkımız dolayısıyla bir markalı ürün varsa oradaki hile ve karışıklık en aza inmiş oluyor. Biz bu şekilde üreticinin tüketiciye güvenli gıda üretmesini, tüketicinin de güvenli gıdaya ulaşması için bu çalışmalarımız çok önemli diye düşünüyoruz. Bu yaptığımız ürünler çalışmalar sonunda gerçekten ürünlerin değerleri bir kat daha artmaya başladı. Türkiye’de ve dünyada tanınırlığı artmaya başladı bu da tabii ki ilçemizin tanınmasına, tanıtılmasına lüktüler ve tarihi değerlerin ön plana çıkması adına önemli bir katkı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Patlıcan, biber, tüylü acur ve kabak olarak tescillendi”
Kılıç Oğuzeli Kurutmalığının patlıcan, biber, tüylü acur ve kabak olarak tescillendiğini belirterek, “Oğuzeli kurutmalı dediğimiz patlıcan, biber, tüylü acur ve kabak olmak üzere 4 tane ürünümüzü Oğuzeli kurutmalığı diye tescillettik ve tüm dünyada markalı bir coğrafi ürün haline dönüştü. Buradakilerin hepsi doğal ortamda kurutulmuş ve arz edilmiş ürünler içinde her hangi bir katkı ve karışım yok. Tamamen organik olarak tarladan nasıl gelmişse evlerde işlenerek tüketiciye sunulmuştur. Biliyorsunuz bu süreçte doğal ürünlere yönelim çoğaldı halkımız bu ürünlere nasıl ulaşacağı konusuna önem veriyor. Dolaysıyla bir başka yerde yetişmesi, üretilmesi de pek mümkün olmayan şeyler. Bunların hepsi ince kabuklu ve suya girdiği zaman dağılmayan ayrıca bir lezzeti, aroması olan tüm vatandaşlarımıza bunları güvenle tüketmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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