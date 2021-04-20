Kısıtlamayı ihlal eden 228 kişiye ceza

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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 228 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep polis yaptığı denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 184 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 42 kişi olmak üzere toplam 228 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 656 işyeri denetledi.

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