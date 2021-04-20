Televizyon hırsızı yakalandı Çaldığı televizyonla yakalandı

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Gaziantep’te bir ikametten televizyon hırsızlığı yapan 1 şüpheli çaldığı televizyonla beraber yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesinde bulunan bir ikametten televizyon çalan A.T. isimli şüpheliyi yaptığı operasyonla çaldığı televizyonla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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