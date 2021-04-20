Tabanca imalatına baskın: 8 gözaltı

Gaziantep’te, bir iş yerine yapılan operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevrilmek üzere olan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuzeli İlçesinde polis ekipleri tarafından değerlendiren ihbar sonucu bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kurusıkı tabancaları sökerek gerçeğe dönüştürmek üzere hazırlayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 5 kurusıkı tabancanın yanı sıra bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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