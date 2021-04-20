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Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)

DHA

Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)


VALİ GÜL:TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, fırtına nedeniyle çatısı uçan binada inceleme yaptı. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Vali Gül, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirterek, "Burada şiddetli fırtınadan dolayı bazı binaların çatıları uçtu. Bu çatıların bazıları balkonlara zarar verdi, bazıları araçların üzerine düştü. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Şu anda belediyelerimiz ile beraber, emniyetimiz, AFAD koordineli şekilde zararları tespit ediyor. Yarın bu zararların hepsi tespit edilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini imkanlar çerçevesinde ortadan kaldıracağız" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kimseye bir şey olmamasının kendilerini teselli ettiğini vurguladı.   DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-04-20 21:32:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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