ANKA’dan 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlamanın coşkusunu yaşadığını belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 23 Nisan’ın önemini iyi anlamak ve gençlere iyi anlatmak gerektiğini vurguladı. 23 Nisan’ın öneminin gençlere daha iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini söyleyen Sofuoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101.yılını ve aynı zamanda tüm dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği süreçte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk Milletinin azim ve kararı ile bağımsızlığa, millet egemenliğine giden yolda en önemli adımlardan biri atılmış ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan etmesi ise çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğinin, onlara duyulan sonsuz güven ve inancın ifadesidir. 23 Nisan’ın önemini iyi anlamak ve gençlere iyi anlatmak gerek. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine sahip olmak, O’nun aziz hatırasını en güzel biçimde yad etmek ve çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli, aydın düşünceli, her şartta ve her koşulda ülke için sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olarak yetiştirmek bizlere düşen en önemli görevdir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda olmasa da, evimizde coşku ile kutlayacağız. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Atatürk'ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini bir kez daha anlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

