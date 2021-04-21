Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı kaldırılıyor

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Gaziantep’te dün akşam yaşanan fırtınada uçan çatının etrafa saçılan enkazı kaldırılmaya başlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede bulunan apartmanın çatısı

fırtınada karşı apartmana çarparak çocukların oyun oynadığı alana düştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, etrafa saçılan çatı parçaları sabah saatlerinde toplanmaya başlandı. Apartmanda itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemesi ise sürüyor.

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