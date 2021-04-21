Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KANLI, Kadir ÇELİK, Ahmet KILIÇ/İSLAHİYE (Gaziantep)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar´ın babası Hüseyin Tayyar (88) toprağa verildi.
Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar´ın babası Hüseyin Tayyar için bugün İslahiye Sıdıka Tayyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüseyin Tayyar´ın cenazesi, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığındaki aile mezarlığına defnedildi.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Mustafa KANLI, Kadir ÇELİK, Ahmet KILIÇ
2021-04-21 13:48:15
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