Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

İHA

Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

Gaziantep’te yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna ...
Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede ...
AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son ...
“Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER “Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının ...
Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı ...
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü ...
Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele ...
ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir hemşehrimiz hafif yaralı” Gaziantep’te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir ...
Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü ...
Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü
Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana ...
Şamil Tayyar'a acı haber
YEREL HABERLER Şamil Tayyar'a acı haber
Üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu Bulunduğu yerden kendisini ikna eden psikologla indi
YEREL HABERLER Üst geçide çıkarak intihar girişiminde ...
İntihar için üst geçide çıktı, vinç ile yanına giden psikolog ikna etti
YEREL HABERLER İntihar için üst geçide çıktı, vinç ile yanına giden ...
Tabanca imalatına baskın: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tabanca imalatına baskın: 8 gözaltı
İihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
YEREL HABERLER İihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
Seçim sandıkları kedi evi oldu
YEREL HABERLER Seçim sandıkları kedi evi oldu
GKV öğrencisi 16. IB Günü’nde konuştu
YEREL HABERLER GKV öğrencisi 16. IB Günü’nde konuştu
Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı dönmek Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Alanya'da avantajı yakalamak istiyoruz” “Geriden gelmemize rağmen üç puanı kaçırdık”
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın hedefi Alanya'dan avantajlı ...