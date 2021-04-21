Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

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Gaziantep’te yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının telefonunu gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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