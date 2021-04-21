GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözünü hatırlatan Kileci, “Atatürk, gelecek nesillere olan inancını her fırsatta dile getirmiş büyük bir devlet adamıydı. Aradan geçen onca yıla karşın Ulu Önderimizin görüşlerinin bugün dahi geçerliliğini koruduğuna tanık olmaktayız. Ülkemizin refah seviyesini daha yukarılara taşımak adına Cumhuriyetimizin teminatı olan çocukları yetiştirmek hepimizin görevi. Milli mücadelenin çok zor şartlar altında sürdürüldüğü bir dönemde Meclis’in açılması, Cumhuriyetin kurucu kadrolarının ulusal egemenlik ilkesine bağlılıklarının açık bir göstergesidir. Böylesine önemli bir hadisenin yıl dönümünü Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarla birlikte kutlamak ise bu ülkenin evlatlarına verdiği değeri ortaya koyuyor. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bizlere bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını biz kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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