Şahinbey sorularla ödüllendiriyor

Şahinbey Belediyesi, korona virüs salgınına karşı evde geçirilen vakitlerin daha verimli değerlendirilmesi maksadıyla sosyal medya üzerinden sorular sorup doğru cevap verenlere hediyeler veriyor.

Ev ortamında zamanın en kaliteli şekilde nasıl değerlendirileceği konusunda çözümler aranırken, sosyal medyada üzerinden çalışma başlatan Şahinbey Belediyesi eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Sosyal medya üzerinden çeşitli sorular sorulurken, sorulara doğru cevap veren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriliyor.

"Vatandaşlarımız vakitlerini verimli değerlendiriyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların evde kaldığı sürece sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Korona nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu bir süreç var. Biz bu süreci hem ülkemizde hem de Şahinbey İlçemizde en hafif ve en verimli nasıl geçirebileceğimizin çözümlerini bularak vatandaşımızla paylaşıyoruz. Belediyemizin sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarımıza çeşitli sorular soruluyor. Doğru cevap veren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Böylece vatandaşlarımız evde kaldıkları zamanı en verimli şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Şahinbey Belediye Başkanımızın yaptığı tüm çalışmalardan ve hizmetlerden memnunuz. Korona virüs salgını başladığı günden bu yana Şahinbey Belediyemiz her zaman yanımızda, sosyal medya üzerinden sorulan sorularla da çeşitli hediyeler kazanıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştular.

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