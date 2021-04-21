Gaziantep'te, fırtınada çatının uçma anı kamerada

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, dün akşam etkili olan fırtınada binanın çatısı uçtu. Bahçedeki 10 aracın hasar görmesine yol açan çatının uçma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Şahintepe Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, bahçeye uçtu. Bazı dairelerin balkonları ile bahçede park halindeki 10 aracın hasar görmesine neden olan çatının yerinden sökülerek, uçması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-04-21 17:25:22



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