ALG Spor çeyrek finali garantiledi

T. Kadınlar 1.Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunun 2. Maçını Fomget Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ile oynadı. ALGSPOR müsabakadan 10 galip gelerek çeyrek turu garantiledi.

Antalya Zeki Arslan Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçta kapalı bir oyun sergileyen Fomget spor takımını zorda olsa 83. dakikada Derya Arhan’ın attığı golle 10 kazanan Gaziantep ALGSPOR oldu. Rakibine oranla daha iyi bir mücadele ortaya koyan sarıgrili takım Ankara ekibini 10 mağlup ederek tek maç kalasıya gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

10’lık galibiyetin ardından konuşan Başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve takımı tebrik ederek adım adım hedefe yürüdüklerini söyledi.

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