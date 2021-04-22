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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği

İHA

Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Üniversitesi arasında, yeni kurulan Halı Tasarımı Anasanat Dalı kapsamında açılacak programla ilgili bir iş birliği protokolü imzalandı. Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve üniversite temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın protokole imza koyan isimler oldular.
İmzalanan protokolün halı sektörüne yönelik eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmaya namzet olduğunu belirten Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, protokolün üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde yapılacak altyapı geliştirme, öğrencilere burs, staj ve iş güvencesi, müfredatın iyileştirilmesi gibi konuları kapsadığını aktardı.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, “Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında sektörümüzün girişimleri ve rektörlüğümüzün de desteği ile Halı Tasarımı Anasanat Dalı bu yıl açılmıştı. Bu protokol ile de Halı Tasarımı Anasanat Dalı bünyesinde açılması ve öğretime başlanması planlanan eğitim programı için gerekli resmî işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç olacak kütüphane ve atölye gibi fiziki gereksinimleri karşılama noktasında üniversitesanayi iş birliği alanında örnek bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum. Her yıl belli sayıda öğrenciye burs, staj ve yurt dışı seyahat imkanı sağlanmasının yanı sıra mezunların istihdamını kolaylaştıracak bir yapı kurguluyoruz. Üniversitemizin de eğitim programlarının açılması, içeriklerin oluşturulması, güncellenmesi ve sürdürülmesi aşamalarında gerekli tüm akademik desteği sunacağı konusunda şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.
Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli üretim ve ihracat ürünleri arasında yer alan halının, üniversite desteğini de arkasına alarak tasarım kalitesi ve katma değeri yüksek bir ürün olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyleyen Kaplan, imzalanan protokolün Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı onayının ardından geçerli olmasını öngördüklerini dile getirdi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın da protokol imza töreninde yaptığı açıklamada halı sektörünün şehir ve ülke ekonomisi açısından önemini ve dış ticaretteki rekabet gücünün farkında olduklarını, üniversitesanayi iş birliği için üniversitenin bütün imkanları ile seferber edildiğini, sanayinin sorunlarının çözülebilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını, halı üretimin dünya çapında en önemli merkezi olan Gaziantep'te bir ilk olacak Halı Tasarımı Anasanat Dalı ve ilgili programın şehrin tasarım kültürüne önemli katkılar sunacağını ve katma değerli ürünlerin ihracatı noktasında önemli bir boşluğu dolduracağını aktardı.

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