Köy okulu öğrencilerinin Zeugma Mozaik Müzesi ziyareti

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Çaykuyu Köyü İlkokulu'nun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ilk defa müze gezdi. Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirtti.
Çaykuyu Köyü İlkokulu'nun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. İlk defa müze ziyareti yapan öğrenciler, müzede yer alan çocuk oyun alanında, görseller eşliğinde müze içinde geçen masalı dinledi. Öğrencilere eserler ve arkeoloji hakkında da bilgiler verildi. Çocuklara, ziyaret sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı 'Biri Arkeolog mu dedi' adlı hikaye kitabı hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep
2021-04-22 12:19:15
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