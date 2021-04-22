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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yesemek’in 2021 yılı ziyaretçi hedefi 15 bin

İHA

Yesemek’in 2021 yılı ziyaretçi hedefi 15 bin

UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, pandemiye rağmen büyük ilgi görüyor. Geçen yıl pandemiden dolayı düşen ziyaretçi sayısının bu yıl 15 bini bulmasını beklediklerini söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, yeni keşiflerle Yesemek’in cazibesinin artacağını belirtti.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tarihle doğanın iç içe olduğu Atölye, İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilen Yesemek’te, milattan önce 800 ile 900’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hitit Dönemine ait 520 adet heykel sergileniyor. 2019 yılında 12 bin 300 ziyaretçiyi ağırlayan atölyenin 2020 yılındaki ziyaretçi sayısının Kovid19 salgını nedeniyle düştüğünü aktaran Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Yesemek’i 2020 yılında 8 bin 683 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
2021’in ilk çeyreğinde atölyeyi 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Özgür Çomak, sevindirici olan bu rakamın bu yılın sonunda 15 bine ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

“2020’de pandemiye rağmen 8 bin aşkın kişi ziyaret etti”
Pandeminin yoğun yaşandığı 2020 yılındaki ziyaretçi sayısının düşük olmasına rağmen pandemi şartlarına göre iyi olduğunu dile getiren Çomak, ulaşımı zor bir yerde olmasına ve 2020’nin belirli zamanlarında kapalı kalmasına göre ulaşılan ziyaretçi sayısının önemli olduğunu söyledi. Yesemek’in en önemli özelliğinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde olması olduğunu paylaşan Çomak, “1950’li ve 60’lı yıllar arasında Yesemek’te yapılmış olan kazı çalışmalarından günümüze ulaşmış şu ana kadar tespit edilebilen ve atölyede sergilenen 520 adet heykelimiz var. Bu heykeller kadın, aslan ve ayı başı gibi kabartmalardır. Bu kabartmalar bazalttan yapılmıştır. Bölge zaten zengin bazalt yataklarına sahiptir. Atölye açık hava müzesi statüsündedir. Yesemek pandemiden önce 2019 yılında yaklaşık 12 bin 300 civarında bir ziyaretçi ağırlamıştır” dedi.

“Yeni keşifler Yesemek’in cazibesini arttıracak”
Bu yıl ziyaretçi sayısında pandemiden önceki yılları da geçeceklerini vurgulayan Çomak, “Yesemek’in bulunduğu kısmın doğu sırtlarında da geçen yıl Prof. Dr. Atilla Engin’in başkanlığında yürütülen yüzey araştırmaları sonucunda yeni tespitler ortaya çıktı. Geç Hitit Dönemine ait bir kentin kurulmaya çalışıldığı bu heykel atölyesinde yapılan heykellerinde bu kent için yapıldığı tespit edildi. Şu an için 520 heykel var ama yüzeyde yapılan yeni tespitlerle bu heykel sayısının daha da fazla olduğuna inanıyoruz. Her geçen yıl ortaya çıkan yeni keşifler Yesemek’in cazibesini daha da arttıracak” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimden daha güzel”
Yesemek’i eşiyle birlikte ziyaret etmeye gelen Nurcan Yokuş ise Yesemek’i düşündüğünden ve beklediğinden daha güzel bulduğunu belirterek, “Biz karavancıyız. 4 karavan seyahate çıktık. Yolda tabelayı görünce gelip ziyaret etmek istedik. Aslında ismini daha önce duymuştuk ama hiç aklımıza gelmemişti. Ama iyi ki de gelmişiz. Yani binlerce yıl önce insanların dokunduğu eserlere dokunmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

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