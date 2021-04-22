Naci Topçuoğlu MYO sıfır atık belgesi almaya hak kazandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’nce yürütülen çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, sıfır atığın kaynakların daha verimli kullanılmasını, atığın oluşumunun engellenmesini veya azaltılmasını, atığın oluşması durumunda ise ayrı kaynaklarda toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir anlayış olduğunu belirterek, Naci Topçuoğlu MYO ailesi olarak bu felsefeyi benimsediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Bozkurt, bu anlayışıyla temiz ortam oluşturarak performans ve verimliliğin artmasını, israfın önlenerek maliyetlerin azaltılmasını, çevresel risklerin düşürülmesini, çevre koruma bilincinin oluşturulmasını, ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun saygınlığının arttırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Bu çalışmada tüm akademik ve idari personellerin emeği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bozkurt, tüm mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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