Hayrullah Kubba'dan 23 Nisan mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan'ın Türk Milletinin özgürlüğünün sembolü olarak sayılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ve geleceğimizin güvencesi olarak kabul ettiğimiz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramı olduğunu mesajında aktaran Kubba, "İstiklâl Savaşımızın önderi, Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan’ın bu manada da önemi büyüktür. Özgür, aydın, huzurlu, mutlu bir gelecek nesil idealiyle 23 Nisan aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiştir. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak büyümelerini sağlamaktır. Ülkemizin, doğanın, hayvanların sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın manevi değerlerimizle donanmaları, ahlaklı ve vicdanlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu inanç ve düşüncelerle 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Türk Halkına bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakâr üyelerini saygı ile anıyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran kıymetli evlatlarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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