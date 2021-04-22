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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması

İHA

Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Başkan Fatma Şahin mesajında, “Meclis’ in kuruluşunun, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün de güvencesi olduğunu vurguladı. 23 Nisan, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanı olduğunu savunan Fatma Şahin, "Sizlere hediye edilen bu gün; özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisi’ni açarak egemenliğini ilân ettiği tarihtir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde dönüm noktası olan bu günü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de şimdinin çocukları olarak bugünlerden yarınlara, bu ruhu, inancı yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz siz çocuklarımıza emanettir. Her ne kadar içinde bulunduğumuz zorlu süreç sebebiyle bu güzel ve anlamlı günü beraber olup kutlayamasak da evlerimizde ailemizle birlikte coşkuyla kutlamalı, genç yaşlı çocuk bugünün önemi beraberce hissetmeliyiz. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünyayı gelecek nesillere bırakma temennisiyle bütün çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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