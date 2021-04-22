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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB başkanlarından 23 Nisan kutlaması

İHA

GTB başkanlarından 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
GTB Başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, 101 yıldır milli egemenliğin sembolü olan TBMM’nin, Cumhuriyete uzanan yolda milli mücadelenin temel taşını oluşturduğunu belirtti. GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Milli egemenliğin kayıtsız, şartsız millet iradesine bırakıldığı 23 Nisan 1920, istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlanmasına ve Cumhuriyetimize uzanan yolda şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı bu tarihi gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1929'da geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Dünya genelinde çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda özünde barındırdığı sevgi, kardeşlik ve dünya barışı gibi mesajlarla da örnek teşkil etmektedir. Çocukları ve gençleri geleceğin teminatı olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin ilk açılışını çocuklara, bağımsızlığa giden yolda ilk adımların atıldığı 19 Mayıs’ı da gençlere bayram olarak hediye etmiştir. Ulu Önder, “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle çocuklara ve gençlere olan güven ve sevgisini açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda millet olarak bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak genç nesillerimizi ilim ışığında, yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı birer bireyler olarak yetiştirmektir. Maalesef geçen sene olduğu gibi bu senede pandemi nedeniyle bayram coşkumuzu meydanlara taşıyamayacağız. Fakat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerimizde, yurdun dört bir köşesinde ilk günkü ruhla kutlayacağız. Bu günleri sabır ve birliktelikle hep birlikte aşacağız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek, şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

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