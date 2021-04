GAGİAD'dan 23 Nisan kutlamasi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Koçer yayınladığı mesajında; “Çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olarak; 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmuş olup, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek dünyada bir ilki gerçekleştirmiştir. Böylesine anlamlı bir günde, bu vatanı bizlere emanet eden kahraman atalarımızın bize bıraktığı tarihi mirası çocuklarımıza anlatmalı, ülkemizin huzuru ve gelişimi için bu mirası sonsuza kadar yaşatmalıyız.

Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli görevlerimizden biridir. Unutmayalım ki aydınlık yarınlarımızı bugünün çocukları inşa edecek. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamalıyız. Bizlerde Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak yaptığımız projelerde çocuklarımıza da yer vererek; kendi kararlarını alıp ve uygulamak için uğraşan, düşüncelerini özgürce dile getiren, başkalarının haklarını gözeten nesiller yetişmesini hedefliyoruz. Bu ülkede yaşayan çocuklar her dönem vatanları için ellerini taşın altına koymuş, gerek milli mücadele döneminde, gerekse günümüzde emanetlerine layıkıyla sahip çıktıklarını göstermişlerdir. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” Bu kapsamda; bizlerde her zaman çocuklarımızla gurur duyuyor ve onlara güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

Koçer'in mesajının devaminda ise, "Egemenliğimizin 101. Yılını;tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığı bir an önce yenmek ve gelecek sağlıklı günlerde bir arada olmak adına evlerimizde kutlayacağız. Fakat bundan sonra ki süreçlerde bayramları yine hep beraber coşkuyla kutlayacağımıza, çocuklarımızın parklarda şen seslerini duyacağımıza inanıyor, gelecek neslin ülkemizi hep bir adım ileriye taşıyacak nitelikte, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı bireyler olarak yetişmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkbaşta olmak üzere, milli mücadelemizde emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevgi ve heyecanla kutluyorum" ifadeleri kullanıldı.

