Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi

Gaziantep’te iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla atarak durabildi. Takla atan aracın sürücüsünü belediye çalışanı kurtardı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Bilecan idaresindeki 27 729 plakalı Citroen marka otomobil karşı yönden gelen 27 FMA 27 plakalı Chevrolet marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Erhan Bilecan’ın kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Hafif şekilde yaralanan Bilecan’ı Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışan Duran Kocamanbaş araçtan çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayı gören ve yaralıya yardıma koşan Duran Kocamanbaş ise yaşananları anlattı. Kocamanbaş, “Kazadan sonra araçtan çıkarttık sonra çimleri suladığım hortumum da yakındaydı. Araçtan duman çıkınca müdahale etmek zorunda kaldım. İtfaiye gelene kadar su tutarak söndürdüm” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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