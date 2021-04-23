Yavuzeli'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yavuzeli'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın makamında öğrencilere ödülleri verdi. İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, başarılarından ötürü öğrencileri tek tek tebrik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.