Kızılay Gaziantep Aşevi açıldı

Kızılay Gaziantep Aşevi, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla açıldı. Açılışı yapılan aşevi, ihtiyaç sahiplerine günlük 7 bin öğün kapasiteyle 365 gün hizmet verecek.

Kızılay Genel Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi’nin destekleriyle yapımı tamamlanan Kızılay Gaziantep Aşevi’nin açılışı yapıldı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla yapılan ve 365 gün aralıksız hizmet verecek olan Gaziantep Aşevi, günlük 7 bin öğün kapasiteyle ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.



"Günlük 7 bin öğün kapasiteyle ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız"

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şehitkamil ilçemizde açılmış olan aşevimiz Kızılay Gaziantep Şubemiz tarafından işletiliyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyelerimizin destekleriyle, yardımlarıyla tefriş edildi. Önce mekan bulundu, daha sonra Kızılay olarak içini yaptık ve hazırladık. Günlük 7 bin öğün kapasiteli aşevimiz, 365 gün aralıksız Gaziantep’teki ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek. Yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan hijyenik ortamda hazırlanmış ve çelik sefer taslarıyla ulaşımı sağlanarak evlerine teslim edilecek. Ramazan ayında aşevimizin kapasitesini de en yüksek seviyede tutuyoruz. Ramazan sonrasında da devam edecek bu dağıtımlar. İhtiyaç sahiplerine, yaşlı olanlara, engeli bulunanlara öncelik veriyoruz. Diğer taraftan da Gaziantep’e dışarıdan gelmiş olan öğrencilerimiz veya o gün yemeğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz. Ramazan ayından sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Açıklamanın ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla Kızılay Gaziantep Aşevi’nin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan aşevinden ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıda dağıtımı da hemen başlatıldı.

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