Araban’da 23 Nisan kutlaması

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Araban’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 101’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Hükümet Konağı’nda düzenlenen programda Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan Atatürk Anıtıa çelenk sundu. Program çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak okunan İstiklal Marşı’nın ardından son buldu. Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, kurum Amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda çocuk katıldı.

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