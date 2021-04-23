Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kapısını kırarak girdikleri iş yerinden diz üstü bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini belirledi. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli, çaldıkları diz üstü bilgisayarlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-04-23 12:43:24



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