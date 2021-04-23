Büyükşehir, OSB ve İKA ile çevreci yatırımın temellerini atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, OSB ve İKA ile çevreci yatırımın temellerini atıyor

İHA

Büyükşehir, OSB ve İKA ile çevreci yatırımın temellerini atıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle “Gaziantep Kaynak Verimliliği Merkezi” için protokol imzalandı.
Su, hammadde, enerji gibi sınırlı doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, üretim maliyetlerini önemli derecede azaltılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle “Gaziantep Kaynak Verimliği Merkezi” nin kurulması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda protokol töreni düzenlendi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan merkez ile imalat sanayi başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu teknik, çevresel ve diğer hizmetlerin sağlanacağı, sürdürülebilir bir yapının oluşması, Gaziantep OSB’nin ve bölgede bulunan firmaların sürdürülebilirlik performansını iyileştirme hedefleniyor. Merkez daha az su tüketimi, enerji ve hammadde kullanımı, atıkların azaltılması, şehrin hava kalitesinin iyileşmesi ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında da Gazi şehre katkı sağlayacak. Yapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen Yeşil OSB çerçevesi ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacak. Merkezde yürütülecek çalışmalar, daha rekabetçi ve düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda yapılan çalışmaları destekleyecek ve Gaziantep Sanayisi’nin iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uyumunu kolaylaştıracak.
Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek katıldı.
"OSB ile her konuda ortak çalışıyoruz"
Protokolde proje hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Zaman iş birliği güç birliği zamanı, koordinasyon zamanı ve zaman verimlilik zamanı. Verimli olmalıyız, verimli olmalıyız diyoruz da. Verimli nasıl olacağız, bunun bize yol haritasını bu imza ortaya koyacak. Özellikle organize bizim başımızın tacı. Gözümüzün nuru. 200 bin insan oradan ekmek yiyor. Bugün rakamlara baktığımız zaman hakikaten dünya küçüldü, bizim organizemiz büyüdü. Organizenin iyi yönetildiğini, sanayicilerimizin büyük bir cesaretle, büyük bir girişimcilikle her krizin fırsatları vardır anlayışıyla, sürekli makinasını çalıştırdığını sürekli istihdam ürettiğini görüyoruz. Bizim başkanlarımızla birlikte hem organize ile ilgili alt yapı ve üst yapı, girişler çıkışlar bunlarla alakalı çok yoğun çalışıyoruz. Verimlilik neden önemli, enerji verimliliği yasasında imzası olan bir kardeşinizim. Daha sanayi komisyonunun kâtip üyesiyken bu konuları çalıştık. Hukuki alt yapı koyduk. Ama en önemli şey uygulama. İşte bugün bunun için buradayız, hem sanayi tesisimizi enerji bakımında alt yapı bakından nasıl verimli hale getireceğiz. O tesisin maliyetlerini nasıl düşüreceğiz. Kâr payını nasıl arttıracağız. O tesisin çevreci üretime geçişini nasıl daha temin edeceğiz. Bizim açımızdan bunların hepsinin fizibilitesinin yapılacağı önemli bir imza olacak. Sanayimize, sanayicimize hayırlı olsun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapısından, sosyal belediyeciliğine, kültürel belediyeciliğinden şehir ekonomisine, organizenin her bir meselesinde ortak çalışıyoruz. En kuvvetli ortağımız Cengiz Başkanımız ve ekibi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İpekyolu’na, genel sekreterimize ve bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığımız tarafından iki önemli şirket kurduk. Bilişim A.Ş. ve Enerji A.Ş. Bunu herhalde, 6 ayda 2 şirket kuran başka bir belediye yok. Bu onayı alan başka bir belediye yok. Bu bakımdan hem Cumhurbaşkanımıza bu güveninden dolayı teşekkür ediyoruz. Bunlar bizi bu imza ile beraber hızlandıracak çalışmalar” şeklinde konuştu.
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, kaynak verimliliği son yıllarda tüm dünyada imalat sanayinde yükselen bir değer olduğunu söyleyerek, “Bu bağlamda özellikle su, enerji ve ham madde gibi doğal, sınırlı kaynakların üretimde verimli kullanılması ve bunların çevreye ve iklim değişikliğine duyarlı üretim yöntemleri ile üretim süreçlerine dahil edilmesi önem arz ediyor. Biz de bu amaçla paydaşlarımızla bir araya gelerek Gaziantep OSB içerisinde bir kaynak verimliliği merkezinin kurulması ve bu merkezin OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimize temiz üretim, sürdürülebilir atık yönetimi, çevreye duyarlı ve iklimsel değişim ve dönüşümlere entegre üretim modellerinin insanlara aktarılması ve üretim sürecinde kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu merkez üzerinden bu konularda OSB’de faaliyet gösteren işletmelerimize danışmanlık ve mentorluk hizmetleri verilecek” dedi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de, organize sanayi bölgemizdeki verimliliği arttırmak için hazırlanacak fizibilite raporunda İpekyol Kalkınma Ajansına ve Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı çok teşekkür etti. Şimşek, "Projenin amaç sanayicilerimizin önünü açacak ve verimliliğini arttıracak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'in yeni tatlıları ‘Bomba’ ve ‘Burger’ baklavaya rakip Gastronomi kentinin yeni tatlıları görüntüsüyle dikkat çekiyor Hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in yeni tatlıları ‘Bomba’ ve ‘Burger’ ...
Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, çocukların bayram sevincine ortak oldu
Gaziantep’te caddeler ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te caddeler ve sokaklar boş kaldı
GKV'li minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı GKV Genel Müdürü Tiryaki, 23 Nisan'da makamını miniklere bıraktı
YEREL HABERLER GKV'li minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı GKV Genel ...
Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar cuma namazını camide kıldı
Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Araban’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Araban’da 23 Nisan kutlaması
GSO'nun çözüm ortağı Enyakıt GSO ile Enyakıt arasında "Çözüm ortağı protokolü" imzalandı
YEREL HABERLER GSO'nun çözüm ortağı Enyakıt GSO ile Enyakıt arasında ...
Yavuzeli'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin kuruluşunu kutladı
YEREL HABERLER MHP Gaziantep İl Başkanı 23 Nisan ile TBMM'nin ...
Gaziantep’te 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Gaziantep’te 23 Nisan kutlaması
Lüks arabayla gelip hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Lüks arabayla gelip hırsızlık yaptılar
Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Kılıç, TBBM'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan'ı ...
Araban Belediye Başkan'ı Doğru 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Araban Belediye Başkan'ı Doğru 23 Nisan'ı kutladı
SANKO Üniversitesi’nde Teknoloji Ve Bağımlılık Konferansı Uzman Klinik Psikolog Işıl Afat: “Bağımlılık vücutta özellikle de beyinde kalıcı biyolojik değişikliklere neden oluyor” “İnternet bağımlılığında kullanım süresi arttıkça iş ve okul gibi sorumluluk alanlarında bozulmalar meydana geliyor”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde Teknoloji Ve Bağımlılık ...
SANKO Ünivesitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun: “23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramında tüm çocuklar için sloganımız: unutma, yaşam harekettir”
YEREL HABERLER SANKO Ünivesitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun: “23 ...
Kaymakam Mutlu’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan 23 Nisan mesajı
Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi
YEREL HABERLER Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı ...
Kızılay Gaziantep Aşevi açıldı
YEREL HABERLER Kızılay Gaziantep Aşevi açıldı
GAGİAD'dan 23 Nisan kutlamasi
YEREL HABERLER GAGİAD'dan 23 Nisan kutlamasi
GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Şahinbey'den çocuklara 23 Nisan armağanı
YEREL HABERLER Şahinbey'den çocuklara 23 Nisan armağanı
GSO Başkanı Ünverdi'den 1 milyon patent hedefine destek
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den 1 milyon patent hedefine ...
Fatma Şahin'den ormanlık alanın imara açıldığı iddialarına sert tepki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "İşi bilenlerin ‘ormanlık alan imara açıldı’ diye göstermesini ben halkın vicdanına bırakıyorum"
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den ormanlık alanın imara açıldığı ...