Büyükşehir, OSB ve İKA ile çevreci yatırımın temellerini atıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle “Gaziantep Kaynak Verimliliği Merkezi” için protokol imzalandı.

Su, hammadde, enerji gibi sınırlı doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, üretim maliyetlerini önemli derecede azaltılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle “Gaziantep Kaynak Verimliği Merkezi” nin kurulması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda protokol töreni düzenlendi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan merkez ile imalat sanayi başta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu teknik, çevresel ve diğer hizmetlerin sağlanacağı, sürdürülebilir bir yapının oluşması, Gaziantep OSB’nin ve bölgede bulunan firmaların sürdürülebilirlik performansını iyileştirme hedefleniyor. Merkez daha az su tüketimi, enerji ve hammadde kullanımı, atıkların azaltılması, şehrin hava kalitesinin iyileşmesi ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında da Gazi şehre katkı sağlayacak. Yapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen Yeşil OSB çerçevesi ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacak. Merkezde yürütülecek çalışmalar, daha rekabetçi ve düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda yapılan çalışmaları destekleyecek ve Gaziantep Sanayisi’nin iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uyumunu kolaylaştıracak.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek katıldı.

"OSB ile her konuda ortak çalışıyoruz"

Protokolde proje hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Zaman iş birliği güç birliği zamanı, koordinasyon zamanı ve zaman verimlilik zamanı. Verimli olmalıyız, verimli olmalıyız diyoruz da. Verimli nasıl olacağız, bunun bize yol haritasını bu imza ortaya koyacak. Özellikle organize bizim başımızın tacı. Gözümüzün nuru. 200 bin insan oradan ekmek yiyor. Bugün rakamlara baktığımız zaman hakikaten dünya küçüldü, bizim organizemiz büyüdü. Organizenin iyi yönetildiğini, sanayicilerimizin büyük bir cesaretle, büyük bir girişimcilikle her krizin fırsatları vardır anlayışıyla, sürekli makinasını çalıştırdığını sürekli istihdam ürettiğini görüyoruz. Bizim başkanlarımızla birlikte hem organize ile ilgili alt yapı ve üst yapı, girişler çıkışlar bunlarla alakalı çok yoğun çalışıyoruz. Verimlilik neden önemli, enerji verimliliği yasasında imzası olan bir kardeşinizim. Daha sanayi komisyonunun kâtip üyesiyken bu konuları çalıştık. Hukuki alt yapı koyduk. Ama en önemli şey uygulama. İşte bugün bunun için buradayız, hem sanayi tesisimizi enerji bakımında alt yapı bakından nasıl verimli hale getireceğiz. O tesisin maliyetlerini nasıl düşüreceğiz. Kâr payını nasıl arttıracağız. O tesisin çevreci üretime geçişini nasıl daha temin edeceğiz. Bizim açımızdan bunların hepsinin fizibilitesinin yapılacağı önemli bir imza olacak. Sanayimize, sanayicimize hayırlı olsun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapısından, sosyal belediyeciliğine, kültürel belediyeciliğinden şehir ekonomisine, organizenin her bir meselesinde ortak çalışıyoruz. En kuvvetli ortağımız Cengiz Başkanımız ve ekibi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İpekyolu’na, genel sekreterimize ve bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığımız tarafından iki önemli şirket kurduk. Bilişim A.Ş. ve Enerji A.Ş. Bunu herhalde, 6 ayda 2 şirket kuran başka bir belediye yok. Bu onayı alan başka bir belediye yok. Bu bakımdan hem Cumhurbaşkanımıza bu güveninden dolayı teşekkür ediyoruz. Bunlar bizi bu imza ile beraber hızlandıracak çalışmalar” şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, kaynak verimliliği son yıllarda tüm dünyada imalat sanayinde yükselen bir değer olduğunu söyleyerek, “Bu bağlamda özellikle su, enerji ve ham madde gibi doğal, sınırlı kaynakların üretimde verimli kullanılması ve bunların çevreye ve iklim değişikliğine duyarlı üretim yöntemleri ile üretim süreçlerine dahil edilmesi önem arz ediyor. Biz de bu amaçla paydaşlarımızla bir araya gelerek Gaziantep OSB içerisinde bir kaynak verimliliği merkezinin kurulması ve bu merkezin OSB içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimize temiz üretim, sürdürülebilir atık yönetimi, çevreye duyarlı ve iklimsel değişim ve dönüşümlere entegre üretim modellerinin insanlara aktarılması ve üretim sürecinde kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu merkez üzerinden bu konularda OSB’de faaliyet gösteren işletmelerimize danışmanlık ve mentorluk hizmetleri verilecek” dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de, organize sanayi bölgemizdeki verimliliği arttırmak için hazırlanacak fizibilite raporunda İpekyol Kalkınma Ajansına ve Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı çok teşekkür etti. Şimşek, "Projenin amaç sanayicilerimizin önünü açacak ve verimliliğini arttıracak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.