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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, TIR'ın çarptığı köpek, barınakta tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Kırıkçalı Mahallesi mevkiinde TIR'ın çarptığı yaralı köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, köpeği İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürdü. Burada muayene edilen köpeğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan köpek ameliyat edilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hastanesi´ne götürüldü.

Polis, köpeğe çarpan TIR´ın belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-04-24 11:05:44



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