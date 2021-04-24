Öyle bir şey yaptılar ki herkesin yüzü güldü Gaziantep’te hayırseverlerin destekleri ile 400 bakkal ile 120 pide fırının veresiye defterleri satın alınıyor

Gaziantep’te, hayırseverlerin destekleri ile 400 bakkal ile 120 fırının veresiye defteri satın alınarak hem vatandaşın hem de esnafın yüzü güldürüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele tüm hızıyla sürerken ekonomik anlamda zor günler geçiren dar gelirli ailelerle küçük esnafın imdadına hayırseverler yetişti. Bir Osmanlı geleneği olan ‘Zimem Defteri’ uygulamasıyla hayırseverler Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla girdikleri mahallelerde bakkal ve fırınlara giderek veresiye defterlerini satın aldı. Borç defterleri satın alınan bakkal ve fırınların camlarına ise, “Bu bakkalda/fırında vatandaşlara ait olan tüm borçlar, 24.04.2021 tarihi itibari ile Vefa Sosyal Destek Ekipleri koordinasyonunda hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir” yazılı afiş asıldı.

81 Mahallede Vefa Sosyal Destek Gruplarının koordinesinde defterlerin satın alınmaya başlandığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, hedeflerinin 400 bakkal ile 120 fırınının veresiye defterlerinin satın almak olduğunu kaydetti.

Uygulamaya geçen yıl Ramazan ayında başladıklarını ifade eden Vali Gül, “İçişleri Bakanlığımızın illerde kurduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarının organizasyonunda, bakkallarımızın ve fırınlarımızın vatandaşlarımıza ait veresiye borçlarını satın alıyoruz. Zimem defteri geleneği Osmanlıdan günümüze kadar gelen Gaziantep’te de hayırseverlerin katkılarıyla yaşatılan bir gelenek. Bugünde Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlarımız organize ediyorlar” dedi.

Toplamda 1 milyon nüfusa sahip olan mahallelerde Zimem geleneği için çalıştıklarını kaydeden Vali Gül, “Toplamda 81 mahallede çalışmamız var ve bu 81 mahallenin nüfusu Şehitkamil ve Şahinbey’in nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 60’ına denk geliyor. Hedefimiz şu, 400 tane seçtiğimiz bakkalın 120 tanede pide fırınının veresiye defterlerini satın almak” ifadelerini kullandı.

Borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlar hesaplarının kapatılmasından dolayı büyük mutluluk yaşarken veresiye defterini kapatmanın mutluluğunu yaşayan esnaf ise hayırseverlere teşekkür etti.

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