Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 4 günde 5 kapkaç olayına karışan 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 18-22 Nisan'da polise başvuran 5 kişi, kapkaç mağduru olduklarını belirterek, şikayette bulundu. Kapkaç olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, yolda yürüyenlerin telefon ve çantalarını çalan 5 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-04-24 13:21:20



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