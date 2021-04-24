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Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Türkmen: “Bitcoine değil bir koyuna yatırım yapın”

İHA

Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Türkmen: “Bitcoine değil bir koyuna yatırım yapın”

Thodex firması üzerinden bitcoine yatırım yapan yüz binlerce insanın dolandırılmasının yankısı sürerken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen, vatandaşların bitcoine değil bir koyuna yatırım yapmalarını tavsiye ederek vatandaşların Thodexteki tosuna değil ahırlardaki tosunlara bakmaları gerektiğini söyledi.
Türkiye’de kripto para alım satımı yapılan Thodex firmasının sahibi Faruk Fatih Özer’in 391 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasını konuşurken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen’den bitcoine değil bir koyuna yatırım yapılması çağrısı geldi. Yüz binlerce kişinin dolandırılmasının ve 2 milyar dolarlık vurgunun yankıları hala sürürken Thodex Kripto Para Borsası şirketi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Yüzbinlerce kişinin görmediği, dokunmadığı bir şeye yatırım yapmasına isyan eden Osman Türkmen, insanların emek vermeden köşe dönme peşine düşmesinin birilerinin köşeyi dönmesine neden olduklarını söyledi.
“Bitcoine değil bir koyuna yatırım yapın” diyerek vatandaşları tarıma ve hayvancılığa yatırım yapmaya davet eden Türkmen, vatandaşların plazalardaki tosunlara değil ahırlardaki tosunlara yatırım yapması durumunda daha kazançlı çıkacaklarını ve dolandırılmayacaklarını vurguladı.

“İnsanlar tosunları ve tosuncukları farklı algılamaya başladı”
Bir koyundan yavru alabilmek için aylarca emek verildiğini aktaran Türkmen, ahırdaki bir buzağının 15 aylık beslemenin ardından tosun olduğunu söyledi. İnsanların tosunları ve tosuncukları artık farklı algılamaya başladığını aktaran Türkmen, “Birileri çıkıp ‘bitcoin, thodex, coin, çiftlikbank’ deyip farklı isimler altında insanlarımızı söğüşlüyorlar. Oysa insanların düşünmesi gerekiyor. Ülkemizde son yıllarda dijital para denilen bitcoin ve alt coin versiyonlara aşırı şekilde talep var. En son Thodex’te parasını kaybeden bir vatandaş açıklama yapmış. Geçen sene yatırdığı 4 milyon lira bu yıl 30 milyon lira olmuş. Nerdeyse 10 katına çıkmış. Ancak yok böyle bir şey, bugün çoban kardeşlerimiz bir koyundan kuzu alabilmek için bir yıl dağ tepe geziyorlar. Yılın 365 günü uğraşıyorlar. Emek vermeden köşeyi dönmeyi düşününce bu defa birileri köşeyi dönüyor” ifadelerini kullandı.

“Bitcoin peşinde değil koyun peşinde koşmalıyız”
Medyada yer buluna tosuncukların plazalarda milleti söğüşleyerek tosuncuk olduğunu ifade eden Türkmen, her geçen gün tosuncukların sayısının arttığına dikkat çekti. 391 bin kişinin yatırım yaparken düşünmesi gerektiğini söyleyen Türkmen, “Emek verilmeden olmaz ki. Bizim ülke olarak üretime ihtiyacımız var. Dana ithal edip besleyip kesime getiriyoruz. Çünkü ülkedeki et açığı kapansın diye. Dolayısıyla hayvancılığa ve tarıma yatırım yapmak zor ama ülke kazanacak. Ülkenin bir açığını kapatmış olacaksınız. Ancak mağdurlar da yeni tosuncuklar da bitmiyor. Bu ülkenin tarımına ve hayvancılığına yatırım yapmak gerekiyor. Bizim bitcoine değil bir koyuna yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim bitcoin peşinde değil koyun peşinde dolaşmamız gerekiyor” dedi.

“Thodexteki tosuna değil ahırdaki tosuna bakmalıyız”
İnsanların Thodex’te ki tosuna değil ahırdaki tosuna bakmaları gerektiğini kaydeden Türkmen, “Plazalardaki tosuncukları zengin etmemeliyiz. Bugün bir koyunun fiyatı belli ve gerçektir. Koyuna dokunabiliyorsun, ondan ürün alabiliyorsun. Ama maalesef insanlar görmedikleri hayali bir şeye yatırım yapıyorlar. İşin ilginç tarafı da gelişmiş ülkelerde böyle bir durum yok. Bitcoin ve alt versiyonlarına yatırım yapan ülkelere bakıldığında ilk sırada Afrika ülkeleri, 5’nci sırada ise Türkiye geliyor. Avrupa ülkeleri ilk sıralarda değil. Yani Avrupalı bizden geri zekalı olduğu için mi bitcoine yatırım yapmıyor. Biz hayali işlerle uğraşmayalım. Bu ülkenin ihtiyacı olan koyuna, danaya, tosuna yatırım yapalım. Plazalardaki tosunlara değil ahırdaki tosuna yatırım yapalım” diye konuştu.
Yavuzeli’nde hayvancılık yapan Eyüp Sögüt ise kendisi için bitcoinin değil bir koyunun daha kıymetli olduğunu söyledi. Atalarından kalan bu mesleği sürdürdüğünü aktaran Sögüt, “Bu helaldir ve hoştur. Biz koyuna yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Biz bitcoinden falan anlamayız. Biz bildiğimiz gördüğümüz koyun budur. Bitcoine değil koyuna yatırım yapsınlar. Para kazanmak kolay değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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