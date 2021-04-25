Zimem geleneğiyle 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye borcu kapatıldı Gaziantep’teki 29 bin 500 ailenin bakkal ve pide fırını borcu ödendi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hayırseverlerin desteğiyle uygulanan zimem geleneğiyle 400 bakkal ve 120 pide fırınındaki veresiye defterleri satın alınarak, 29 bin 500 ailenin borcu ödendi. Toplam 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye borcu kapatıldı.

Zimem geleneğini yaşatan Gaziantep Valiliği, aralarında Erdemoğlu Grup, SANKO Holding, Gülsan Holding, Altunkaya ve MÜSİAD Gaziantep Şubesi’nin yer aldığı hayırseverlerin desteğiyle toplam 5 milyon 200 bin TL’lik bütçeyle 29 bin 500 ailenin bakkal ve pide fırını borçlarını ödedi. Gaziantep Valiliğinde düzenlenen basın toplantısıyla hayırseverlere bir kez daha teşekkür eden Vali Davut Gül, hayırseverlerden yardımların tekrardan gelmesi üzerine uygulamanın devam ettirilebileceğini ifade etti.



“5 milyon 200 bin TL ile 29 bin 500 ailenin borcu ödendi”

735 adet borç defterinin satın alındığını belirten Vali Gül, toplam maliyetin ise 5 milyon 200 bin TL olduğunu açıklayarak, “Bugün de geçen yıl yaptığımız gibi zimem defteri uygulamamızın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dün sabah 09.00 itibarıyla başladık. Gün içerisinde ekiplerimiz eş zamanlı olarak bakkallara ve fırınlara giderek borç defterlerini satın aldı. Bunu yaparken Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamımız kendi ilçelerinde bunu koordine ettiler. Milli Eğitim, Diyanet ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri bu uygulamamıza destek oldu. Dolayısıyla da ekiplerimiz ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını biliyorlardı. O yüzden de bakkal ve fırınlara giderek borç defterlerini aldılar. Bu uygulamalarımıza hayırseverlerimizin bazen kendileri, bazen de yöneticileri eşlik etti. Kendileri de bu defterlerin alım süreçlerine şahitlik ettiler. 400 bakkal, 120 pide fırınıyla toplamda 520 işletmedeki defterler satın alındı. Bu defterlerin toplam sayısı 735 adet. Çünkü bazı işletmelerde birden fazla defter vardı. Yaklaşık olarak 29 bin 500 ailenin borcu ödenmiş oldu. Toplamda 5 milyon 200 bin Türk Lirası bütçe ile bu borçlar kapanmış oldu” dedi.



“Hayırseverlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim”

Proje kapmasında desteklerde bulunan hayırseverlere teşekkür eden Vali Gül, “Bize destek veren hayırseverlerin 10 tanesini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Erdemoğlu Grup, Köksan, Sanko, Gülsan bu hayırseverlerimiz bütçenin yaklaşık yüzde 80’ini karşıladılar. Ayrıca Ata Prefabrik, Altunkaya, Selçuk İplik, MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Yüksel Altun İnşaat ve Abdülkadir Çopur da destek oldular. Ben hayırseverlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu geleneği yaşattıkları için, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin dertleriyle dertlendikleri için teşekkür ediyorum. Biz Şehitkamil ve Şahinbey mahallelerinde çalıştık. Çünkü Gaziantep’teki nüfusun yüzde 85’i bu iki ilçemizde yaşıyor. Buralardaki dezavantajlı mahalleleri seçtik. Bu mahallelerin içerisinde de bakkal ve pide fırınlarını da yine büyük ve küçüklüğüne göre seçmiş olduk. Yani şu anlama gelmesin biz bütün bakkalların bütün defterlerini satın almadık. Satın aldığımız defterleri burada sergiliyoruz. Eğer bir bakkalın camında bizim afişimiz varsa biz ödemişizdir, eğer afişimiz yoksa ödememişizdir. İleriki zamanlarda hayırseverlerin teveccühüyle yine ihtiyaç olursa ayrıca devam edilebilir” diye konuştu.

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