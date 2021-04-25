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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te 5 milyon 930 bin makaron ele geçti

DHA

Gaziantep´te 5 milyon 930 bin makaron ele geçti


Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı İlçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon 930 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Nurdağı ilçesi girişinde durdurulan bir TIR´da yaptığı aramada 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2021-04-25 13:59:39

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