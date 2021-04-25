Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu.
Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otelde hurda ve demir toplayanlar, otopark bölümünde yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Murat Könçkaya olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemede yüksekten düşerek öldüğü değerlendirilen Murat Könçkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-04-25 15:27:01
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