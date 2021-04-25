Gaziantep FK - BB Erzurumspor: 2-3



Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişen, İbrahim Bozbey

GAZİANTEP FK: Çağlar Djilobodji, Tosça, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza), Jefferson (Dk. 63 Furkan), Muhammet Demir, Güray Vural,Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Maxim (Dk. 87 Sousa), Vetrih (Dk.63 Mirallas), Dicko

ERZURUMSPOR:Szumski Obertan (Dk. 75 Osman Çelik), Hasan Hatipoğlu, Omolo (Dk. 66 Buğra), Boumal, Emrah Başsan (Dk. 66 Rashani), Leo, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Gomes (Dk. 66 Oltan), Cenk Ahmet (Dk.66 Novikovas)

GOLLER: Dk. 69 ve Dk.90 Muhammet (Gaziantep FK) Dk. 53 Gomes, Dk. 58 Hakan, Dk.83 Buğra (Erzurumspor)

SARI KART: Boumal, Osman (Erzurumspor)

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 3-2 mağlup oldu.

9´uncu dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında toplu buluşan Leo´nun vuruşunda top kaleci Çağlar'dan döndü. Pozisyonun devamında Leo bir kez daha vurdu top yine kaleciden kornere gitti.

17´nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortaladı, ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Gomes topu önünde buldu, ama istediği vuruşu yapamayınca kaleci araya girdi.

36´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan ortayı yaptı, ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

52´nci dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında Murat sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Gomes´in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

58´inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Cenk Ahmet ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Hasan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

68´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Dicko topu içeriye gönderdi, Muhammet topu Mirallas'a indirdi. Mirallas´ın bekletmeden verdiği pasla yeniden topu alan Muhammet'in vuruşu ağlara gitti: 1-2.

83´üncü dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde toplu buluşan Buğra iki rakibini çalımlayarak ceza alanı dışından sert vurdu, top ağlara gitti: 1-3.

90´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu taşıyan Mirza çizgiye inerek içeriye gönderdi. Topla buluşan Muhammet Demir´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:2-3

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-2 Erzurumspor´un üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-04-25 18:09:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.