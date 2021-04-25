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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti"

İHA

Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda 32 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti, kaybolan öz güvenimizi yerine getirdi" dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’yı ile 32 mağlup etti. Erzurumspor, bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 37’ye çıkardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, zorlu bir rakibe karşı iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"Galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti, özgüvenimiz yerine getirdi"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın ikinci yarısında çok iyi bir oyun oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Bugün ligin kalburüstü takımlarından biri olan Gaziantep'e karşı aldığımız galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti. Bu galibiyet kaybolmuş olan öz güvenimizi geri getirdi. İlk yarıda çok pozisyon bulduk. Hatta dört net pozisyon bulduk ve maçın ilk yarısını 40 önde bitirebilirdik. Çok şükür ikinci yarıda Gomes'le golü bulduk. Attığı gole çok sevindim. Uzun zamandır gol atamıyordu. Akabinde kornerle Hasan ile bir gol bulduk. Sonra Muhammet'le kalemizde golü gördük. Sonrasında da Buğra ile üçüncü golü bulduk ve farkı ikiye çıkardık. Son dakikalarda Muhammet bir kez daha golü atarak farkı bire indirdik. Sonuçta maçı kazandık. Biz, maçın 60'lı dakikalarında dört tane diri adamı oyuna alarak oyuna sahip olmak istedik. Çok şükür istediklerimiz yaparak böyle zorlu bir deplasmandan 32'lik galibiyetle döndük. Çok şükür üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Alt sıralarda puanlar çok yakın. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Zor dönem ama iyi gidiyoruz. Önümüze bakmaya devam edeceğiz. Haftaya zor maçımız daha var. Bugün hakem kadrosu da çok iyi maç yönetti. Taraftarlarımızın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Onları mutlu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Taraftarlar Başakşehir maçında da dualarıyla bize destek versinler. Onların gücü ve desteğiyle o maçı da kazanarak önümüze bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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