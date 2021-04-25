Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 37´nci haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurumspor´a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
RUI MOTA: DÜN YAŞANAN OLAYLAR MAÇI ETKİLEDİ
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, bir televizyon programında yayınlanan spor programında Gaziantep FK'nın kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında yasadışı bahis iddiasında bulunulmasının ardından yaşanan ve bugünde devam eden olayların maçı etkilediğini söyledi. Mota, "Dün yaşanan ve bugün devam edem şeyler maçı etkiledi. Buna rağmen oyuncularımızı motive şekilde tutmaya çalıştık. Puana ihtiyacı olan bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık. Maça iyi başladık ama son vuruşlarda golü yaratacak pozisyonlar bulamadık. 2'nci yarıda daha çok pozisyon ile rakip kaleye daha çok geldik. 2'nci yarı rakibimiz iyi oynamamasına rağmen 3 gol yedik. İyi oynadık. Oyuncularımız skoru değiştirmeye çalıştılar. Pozisyonlar bulduk ama şans yanımızda olsaydı beraberlik olabilirdi. Bizi mutlu eden şey oyuncularımızın son dakikalarda bile mücadele etmeleri. İyi oynarken kalemizde gol gördük ve puan ile ayrılamadık. Şimdi kafamızı kaldırmamızın zamanı. Henüz bir şey bitmedi. Mücadele etmeye, kaliteli oyun oynamaya devam edeceğiz" dedi.
YILMAZ VURAL: ARTIK İPLER ELİMİZDE
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, alınan bu 3 puan ile iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi.
Artık rakiplerinin puan kaybetmelerini beklemediklerini aktaran Vural, maç içerisinde de yaptıkları değişiklikler ile oyundaki kontrolü sağladıklarını ifade etti. Vural, "Türkiye´deki bir çok kalbur üstü takımlardan Gaziantep´e karşı alınmış bir galibiyet. Futbolda pozisyonu ertelememek lazım. 2'nci yarıda Gomes'i de kendine getiren bir gol ile mutlu olduk. Tekrar korner atışında bir daha gol bulduk. 10 dakika sonrasında talihsiz bir gol yedik. Oyun zorlaştı. Gerilemek durumunda kaldık skoru koruyalım derken. 3-1 olduğunda biraz rahatladık ancak uzun bir uzatma oldu. Son dakikalarda sağdan yine geldiler ve golü buldular. Kritik olan oyunun son çeyreğinde 4 kişi oyuna sokup topa hakim olmayı hedefledik. Çok şükür düşündüklerimiz maç içerisinde hayata geçti. Önemli bir deplasmanda galibiyet aldık. Bu maç çok önemli bir galibiyetti. Artık ipler elimizde. Rakip yenilse de biz yensek hesabına girmiyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rui Mota´nın açıklamaları 
-Yılmaz Vural´ın açıklamaları
   DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-04-25 19:20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ...
Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti"
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla ...
Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
YEREL HABERLER Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
Gaziantep FK - BB Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BB Erzurumspor: 2-3
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç ...
Gaziantep FK - Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk ...
Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti
Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu
YEREL HABERLER Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu
Fadıloğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı Fadıloğlu, iftar öncesi ikiz bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı Fadıloğlu, ...
Gaziantep´te 5 milyon 930 bin makaron ele geçti
YEREL HABERLER Gaziantep´te 5 milyon 930 bin makaron ele geçti
Zimem geleneğiyle 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye borcu kapatıldı Gaziantep’teki 29 bin 500 ailenin bakkal ve pide fırını borcu ödendi
YEREL HABERLER Zimem geleneğiyle 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye ...
Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
YEREL HABERLER Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Gaziantep FK’da yasadışı bahis iddiası Gaziantep FK’lı 3 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da yasadışı bahis iddiası Gaziantep ...
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ...
Kontrolden çıkarak devrilen traktör çiftçinin ölümüne neden oldu Kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak devrilen traktör çiftçinin ölümüne ...
(ÖZEL) Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı
Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te 3 hırsız tutuklandı
Gaziantep'te 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi
Tarihi Antep evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Tarihi konakta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tarihi Antep evinde çıkan yangın büyümeden ...
ALG Spor gol olup yağdı:7-0
YEREL HABERLER ALG Spor gol olup yağdı:7-0
Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
Mazgal hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Mazgal hırsızları polisten kaçamadı