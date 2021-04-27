Gaziantep'te yemeniye online talep arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te yemeniye online talep arttı

DHA

Gaziantep'te yemeniye online talep arttı


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, keçi, manda ve sığır derisinden yapılan yemenilere havaların ısınmasıyla birlikte talep arttı. Birçok kişi, doğal malzemelerle yapıldığı için ayak sağlığını koruduğu belirtilen yemenileri, pandemi döneminde online olarak sipariş ediyor.
Gaziantep Kalesi civarındaki dükkânlarda yapımına devam edilen rengarenk yemeniler, ilgi görüyor. Geçmiş yıllarda yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği yemeniler, koronavirüs döneminde seyahat edemeyenler tarafından online olarak sipariş ediliyor. Ayak ölçülerine göre özel hazırlanan yemeniler, kargo ile iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemenin tabanında manda ve sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılıyor. Yemeninin doğal malzemeler kullanıldığı için ayak sağlığını koruduğunu, yerli ve yabancı turistler tarafından da bu nedenle ilgi gördüğünü anlatan yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, "Müşteri potansiyelimizin yüzde 80'ninden fazlası şehir dışından gelen kişilerdir. Yurt dışı ve yurt içinden gelen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda satış yapıyoruz. Bu sayede gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yemeniyi Gaziantep ile bütünleştirdik. Yemeni tamamen doğal deriden yapılır. Altları manda, yüzleri dana veya keçi, iç astarları da koyun veya yine dana derisinden olur. Yani gerçek yemeni tamamen deriden yapılır. Bunların asıl amacı ayakkabı olarak giymektir ve ayak sağlığını korur. Bu yaz aylarında giyilir ayaktaki teri çekip serin tutar. Derinin cildini kapatacak herhangi bir kimyasal yoktur. Yemeni giyildiğinde ayakta mantar, egzama ve koku gibi rahatsızlıklar olmaz. Bu nedenle dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.
Fiyatı 150 liradan başlayan yemeniyi Gaziantep'le özdeşleştirdiklerini ifade eden yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, salgın sürecinde insanların yemeni siparişlerini online olarak kendilerine ilettiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-04-27 09:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi
YEREL HABERLER Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi
3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü ...
Şahinbey’de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de sokak hayvanları unutulmuyor
Şehir tiyatrosu için başvurular başladı
YEREL HABERLER Şehir tiyatrosu için başvurular başladı
Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti
YEREL HABERLER Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti
Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme ...
Nizip'te 3 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Nizip'te 3 hırsız yakalandı
Gaziler Mahallesi pazar yeri ve kütüphane için gün sayıyor
YEREL HABERLER Gaziler Mahallesi pazar yeri ve kütüphane için gün ...
SANKO öğrencilerinin Milli Savunma Üniversitesi başarısı
YEREL HABERLER SANKO öğrencilerinin Milli Savunma Üniversitesi ...
Suruç'tan Gaziantep'e uzanan tedavi serüveni
YEREL HABERLER Suruç'tan Gaziantep'e uzanan tedavi serüveni
16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı
Burun estetiği operasyonlarında patlama yaşanıyor KBB Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı: “Burun estetiği, dünyada en çok yapılan estetik operasyon” “İki saat sürüyor, 10 günde her şey normale dönüyor”
YEREL HABERLER Burun estetiği operasyonlarında patlama yaşanıyor KBB Uzmanı Opr. ...
Ömer Düzgün: “Ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldık” BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün: “Puan kaybetme gibi bir şansımız yok” “Hakeme teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Ömer Düzgün: “Ligde kalma yolunda önemli bir ...
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından
BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ...
Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti"
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla ...
Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
YEREL HABERLER Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
Gaziantep FK - BB Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BB Erzurumspor: 2-3
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç ...
Gaziantep FK - Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk ...
Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti
Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu
YEREL HABERLER Atıl durumdaki otelin otoparkında ceset bulundu