Gaziantep'te yemeniye online talep arttı



Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, keçi, manda ve sığır derisinden yapılan yemenilere havaların ısınmasıyla birlikte talep arttı. Birçok kişi, doğal malzemelerle yapıldığı için ayak sağlığını koruduğu belirtilen yemenileri, pandemi döneminde online olarak sipariş ediyor.

Gaziantep Kalesi civarındaki dükkânlarda yapımına devam edilen rengarenk yemeniler, ilgi görüyor. Geçmiş yıllarda yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği yemeniler, koronavirüs döneminde seyahat edemeyenler tarafından online olarak sipariş ediliyor. Ayak ölçülerine göre özel hazırlanan yemeniler, kargo ile iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemenin tabanında manda ve sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılıyor. Yemeninin doğal malzemeler kullanıldığı için ayak sağlığını koruduğunu, yerli ve yabancı turistler tarafından da bu nedenle ilgi gördüğünü anlatan yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, "Müşteri potansiyelimizin yüzde 80'ninden fazlası şehir dışından gelen kişilerdir. Yurt dışı ve yurt içinden gelen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda satış yapıyoruz. Bu sayede gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yemeniyi Gaziantep ile bütünleştirdik. Yemeni tamamen doğal deriden yapılır. Altları manda, yüzleri dana veya keçi, iç astarları da koyun veya yine dana derisinden olur. Yani gerçek yemeni tamamen deriden yapılır. Bunların asıl amacı ayakkabı olarak giymektir ve ayak sağlığını korur. Bu yaz aylarında giyilir ayaktaki teri çekip serin tutar. Derinin cildini kapatacak herhangi bir kimyasal yoktur. Yemeni giyildiğinde ayakta mantar, egzama ve koku gibi rahatsızlıklar olmaz. Bu nedenle dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Fiyatı 150 liradan başlayan yemeniyi Gaziantep'le özdeşleştirdiklerini ifade eden yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, salgın sürecinde insanların yemeni siparişlerini online olarak kendilerine ilettiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-04-27 09:38:13



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