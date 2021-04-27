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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi

İHA

Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi

Pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir ivme kazanan Gaziantep’in eğitim yatırımları masaya yatırıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep’te eğitim noktasında önemli bir yol katedildiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonunda gerçekleştirilen Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı’na, Vali Davut Gül’ün yanı sarı, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.
Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin eğitim noktasında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri ve yürütülen çalışmaları içeren sunumu ile başladı. Tepe, gerçekleştirdiği sunumda, Gaziantep’te son beş sene içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, ildeki toplam 19 bin 391 dersliğin yüzde 27’sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini söyledi. İnşaatı devam eden 77 okul, 10 spor salonu, 6 atölye, 1 lojman, 1 uygulama oteli, 260 yataklı öğretmen evi, 1 kütüphane ve konferans salonu olmak üzere toplamda 103 inşaatın çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tepe, “2021 Devlet Yatırım Programı’nda 1 milyar 176 milyon 558 bin 500 TL bütçe bedeli bulunmaktadır. “Hayat Projesi” ile kamulaştırılan alanlara ihtiyaca göre anaokulu, ilkokul, ortaokul, meslek veya Anadolu lisesi, 46 yaş Kur’an kursu, sağlıklı yaşam merkezi, yeşil alan olmak üzere hayata dair işler yapılacak. 100’üncü Yılda 100 Hayırsever projesi kapsamında 2 bin 500 derslik yapılması hedeflenmektedir. Çocuklarımız için bilim kampüsü olan Çocuk Üniversitesi yakın zamanda hizmete alınacak. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz için Gaziantep Modeli ile 88 bin 585 tablet temin edildi. 27 kırsal mahallemize internet altyapısı kuruldu. Tüm okullar, “Okulum Temiz Belgesi” aldı. Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor projesi kapsamında 2 milyon 500 bin adet kitap dağıtıldı. 100 okula, 100 kitaplık yapılması noktasında çalışmalar başladı. 2020 Teknofest’e 3 bin 895 proje ile başvurulurken, 2021 yılındakine 6 bin 980 proje ile başvurularak, dereceye girildi. Spor Şehri Gaziantep projesi kapsamında şehrin spor altyapısı güçlendirilerek, 451 olan lisanslı sporcu sayısı 170 bin 350’ye çıkarıldı” dedi.
Vali Davut Gül ise kentte 5 yılda 6 bin derslik yapıldığını ifade ederek, bu seneki yatırım programının maliyetinin 1 milyar 176 milyon TL olduğunu açıkladı.
Eğitimdeki fiziki eksikliklerin giderilmesi noktasında olağanüstü bir çalışmanın bulunduğunu aktaran Vali Gül, “Şu an mevcut 19 bin civarında dersliğimiz var, bu 19 bin dersliğin 13 bini son 20 yılda yapılmış ama daha önemlisi son 5 yılda tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında. İnşaatı devam eden derslik sayımız 2 bin civarında ve bu sene yatırım programına girecek 2 bin ile son beş yılda yapılan ve yapılacak derslik sayısı 10 bin olmuş olacak. Buna hayırseverlerin yapacağı 2 bin 500 dersliği de eklediğimizde 12 bin 500 derslik ediyor. Bu olağanüstü bir çalışma ve kendiliğinden olan bir çalışma değil. Öncelikle Adalet Bakanımız bu işe liderlik ediyor. Milletvekillerimiz finansman boyutunda her aşamasını takip ediyor, belediyelerimiz arsa üretme noktasında gayret sarf ediyor, arkadaşlarımız bunu koordine ediyor ve hayırseverlerimiz katkı sunuyor. Hayırseverlerin yaptığını anlatınca şöyle bir anlam çıkıyor; Kamu bir iş yapmıyor mu? Her şeyi hayırsever mi yapıyor? Marifet iltifata tabidir. Kamu çok iş yapıyor. Hayırsever desteği çok kıymetli. Bu şehir 88 bin civarında tablet bağışladı. En yakın şehri ikiye katladık. Maalesef iyi şeylere çok teşekkür etmiyoruz. Tableti karşılayan büyükşehir, iki belediyemiz OSB’den Allah razı olsun. 88 bin tableti yeri geldiğinde görmüyoruz. Eksik kalan ne var bin tablet var. O bin tablet çok önemli bir mesele oluyor. Evet, önemli bir mesele. Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. O bin tablet için gösterdiğimiz hassasiyeti 88 bin tableti bağışlatanlara da göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de milli eğitimde en yüksek payı Gaziantep’in aldığının altını çizen Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehrin milletvekilleri olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ederek, "Bu hızla devam eder, hayırseverlerden beklediğimiz 100 protokolü tamamlarsak 2023’te Gaziantep’in eğitim sorunu diğer birçok sektörlerde olduğu gibi fiziki anlamda kalkmış olacak" diye konuştu.
Toplantı, basın mensupları tarafından sorulan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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