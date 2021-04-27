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GAGİAD seminerinde gümrükleme tüyolarıGAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer;“Yerinde gümrükleme, firmaları geleceğe taşıyacak iş potansiyellerine katkı sağlayacaktır”

İHA

GAGİAD'ın düzenlediği "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Yerinde Gümrükleme" konulu video konferansta, ithalat, ihracat yapan firmaların gümrükleme süreçlerinde oluşan maliyetlerinin azaltılması için kullanabilecekleri gümrük çözümleri ile gümrük mevzuatının verdiği yasal imkanlar ve kolaylıklardan yararlanma konularında maliyetleri azaltan tüyolar verildi.

GAGİAD seminerinde gümrükleme tüyolarıGAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer;“Yerinde gümrükleme, firmaları geleceğe taşıyacak iş potansiyellerine katkı sağlayacaktır”

GAGİAD’ın düzenlediği “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Yerinde Gümrükleme” konulu video konferansta, ithalat, ihracat yapan firmaların gümrükleme süreçlerinde oluşan maliyetlerinin azaltılması için kullanabilecekleri gümrük çözümleri ile gümrük mevzuatının verdiği yasal imkanlar ve kolaylıklardan yararlanma konularında maliyetleri azaltan tüyolar verildi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha ekleyerek, online “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Yerinde Gümrükleme” video konferansı düzenledi. Yeminli Mali MüşavirYetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Dr. Mehmet Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı webinarda; katılımcılar İthalatİhracat Gümrük Uygulamaları, Gümrük Kıymetinde Önemli Noktalar ve Gümrük İşlemlerini Basitleştiren, Maliyet Avantajı Sağlayan Çözümler konuları hakkında bilgilendirildi.

Video konferansın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Gaziantep üretim ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehir. Pandemiye rağmen, 2020 yılı Mart ayında yaklaşık 607 milyon dolar ihracat yaparken bu yıl Mart 2021 ayında sonu itibariyle ile ihracatını yüzde 43.8 artırarak aylık ihracatını 874 milyon dolara çıkarmıştır. Geçen sene ki ilk 3 aylık ihracat 1 milyar 854 milyon dolar iken bu sene ilk üç ayda yüzde 23.4 artarak 2 milyar 287 milyon dolar olmuştur. Bu tempo ile giderse Gaziantep ihracatını tarihinde ilk kez 2021 yılı sonunda 10 Milyar doların üzerine çıkarmış olacaktır. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.

Yerinde gümrükleme konusunda ülkelerin ticari önlem ve korumacı politikalarında artış yaşandığını dile getiren Koçer, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Gaziantep olarak ihracatımızı koruyup, geliştirmeye büyük özen gösterdik. Dış Ticaretimizde güçlü performansımız ve büyüyen ivmemizle örnek bir şehir olduk. Hepimizin bildiği gibi dış ticarette rol alan her aşamanın güvenli olması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Gaziantep için oldukça önemli bir konu. YYS Sisteminin olumlu etkilerini görmekteyiz. Bu kapsamda bugün Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sayın Mehmet Yıldırım ile yerinde gümrükleme konusunu konuşup gümrük süreç ve işlemleri hakkında bilgi edineceğiz” ifadelerini kullandı.

Ticarette hız ve güven konusunun önemli olduğunu belirten Yeminli Mali MüşavirYetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Dr. Mehmet Yıldırım, “Ticarette ürettiğiniz ürünün alıcıya en hızlı ve en güvenilir şekilde teslim etmek en önemli konulardan biridir. İhracat içinde birçok oyuncuyu barındıran bir sistemdir. Bu zincirin en büyük oyuncusu ise devlettir. Zincirin en güçlü halkasını YSS Sistemi ile oldukça kolaylaştırabiliriz. YYS, Gümrük olmadan ithalat ve ihracat yapma hakkıdır. Yeşil Hat sayesinde 10 dakikada gümrükleme yapılabilmekte, beyannameler yeşil hat sayesinde doğrudan vergi ödeme modülüne düşmektedir. Bu hakkımız olmasaydı, gümrükleme süresi ortalama, Sarı hatta 1 gün, Kırmızı hatta 5 gün sürecekti. Böylece YYS sahipleri ithalat ve ihracatlarını hızla tamamlayarak ciddi bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda bu model sayesinde maliyetlerde azalacak. Çünkü sistemde, demuraja düşmek yok, memur yolluğu yok, memur mesaisi yok, laboratuvar ücreti yok, taşıt üstünde ithalat yapıldığında antrepo ücreti yok, varış öncesi gümrükleme ile terminal ücreti, geçici depolama ücreti yok. Yakın gelecekte YSS Sisteminde daha da olumlu gelişmeler yaşanacaktır. TBMM’nin gündeminde olan AB’ye uyum kapsamında hazırlanan yeni Gümrük Kanunu Taslağında; Kayıt Yolu ile beyan ile gümrüğe her bir ithalat için gümrük beyannamesi verilmeyip, ay sonunda toplu tek bir beyanname verilecek, hesaplanan vergiler bir sonraki ay ödenebilecektir. KDV beyanında olduğu gibi, böylece iki ay sonra vergiler ödenecek, işlemlerde de büyük kolaylık sağlanacaktır. VIP Gümrükleri ile Türkiye genelinde tüm ithalat ve ihracat işlemleri merkezin bulunduğu tek bir gümrük idaresinden yapılabilecektir” dedi.

YSS sahibi olmanın her geçen gün öneminin arttığını dile getiren Yıldırım, “YYS sahibi 543 firma Türkiye’deki, İhracatın yüzde 33’ünü, İthalatın yüzde 42’sini gerçekleştirmektedir. Küreselleşmede sınırların kalkması en kaliteli ürünü, en ucuza üretip, en karlı pazarda piyasaya sürmektir. Bunun için de eşyaların serbest dolaşmasının önündeki engellerin kalkması gerekir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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