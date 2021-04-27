Yardım kampanyasına Başkan Doğru’dan destek

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun ilçede yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için başlattığı "2 İnsan 2 Hayata Dokunmak İçin Şimdi İyilik Zamanı’’ yardım kampanyasına Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru destek verdi.

Araban Kaymakamı Mutlu'nun "2 İnsan 2 Hayata Dokunmak İçin Şimdi İyilik Zamanı’’ isimli yardım kampanyasına ilişkin Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla kampanyaya desteğini duyurdu. Başkan Doğru destek duyurusunda bulunarak, ’’Araban Kaymakamlığımızla yürüttüğümüz kampanyaya personellerimizle birlikte 20 bin TL destek sağladık. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ise, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun kampanyaya verdiği desteği belirterek, ’’Araban Belediyesi kampanyamıza 20 bin TL destek vermiştir. Belediye Başkanımız Hasan Doğru ve personellerimize çok teşekkür ediyoruz. İyilik ve merhamet duygularıyla birlik ve beraberlik içinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını bir kez daha görmüş olduk’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.