Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki



Kadir GÜNEŞAli LEYLAKMahir ALANÖmer ŞULULAhmet KILIÇ/GAZİANTEPŞANLIURFAADIYAMAN, (DHA) ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde 'soykırım' açıklamasına Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

Gaziantep'te oturan Taşkın Elma, "Her ülke kendi geçmişine bakmalıdır. Türkiye'yi bu konuda suçlayan ABD 1915 öncesi kendi ülkesinde yaşananlarla öncelikle yüzleşmelidir. Kendi ülkelerinin geçmişinde yaşananlara bakmadan Türkiye'nin toprak bütünlüğü korumak için verdiği mücadeleyi soykırım olarak niteleyenler asla iyi niyetli değildir" dedi. Mehmet Özcan da ABD başkanının açıklamasına Türkiye'de HDP'nin destek vermesinin kabul edilemez olduğunu, HDP'nin ayrılıkçı siyaset anlayışının ülkeye zarar verdiğini söyledi.

AŞİRET ÜYELERİ TEPKİLİ

Şanlıurfalı çeşitli aşiret mensupları da sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi. Şeyhanlı aşireti mensuplarından Necmettin Sağlam, "Bölgemizde geçmişte yaşanmış olan birtakım olayların ardından 100 yıl sonra Ermeni sorunu tekrar gündeme gelip ve Biden tarafından soykırım ilan edilmesini kınıyoruz. Bölgedeki aşiret ve Kürt aileleri olarak ABD Başkanı Joe Biden´ı kınıyoruz. 100 yıl önce benim aile büyüklerim Ermeni zulmünden Ağrı´dan aylarca yürüyerek Şanlıurfa´ya yerleştiler. Bölgemizde Ermeni ve Rus zulmünden dolayı yaşanmış olan birtakım sıkıntılar vardı. Biz kan davası gütmeyen bir toplumuz. Bizler de 100 yıl öncesine gidersek, o dönem yaşananları tarihçiler ortaya çıkarırsa dünya üzerinde bir yaşam kalmaz. ABD, Fransa ve İngiltere´nin yaptıkları ortadadır. Bizler Kürt halkı olarak bu soykırımı asla kabul etmiyoruz. Özellikle HDP´nin, bu yönde soykırım iddiasını destekleyen açıklamalarını da reddediyoruz" dedi.

Binicil aşiretine mensup Hüseyin Özbudak da "ABD önce kendi tarihine baksın. Irak, Vietnam, Suriye ve Afganistan´da bir sürü katliam yapan ABD, önce kendini sorgulasın. Bu söylemler sadece Türkiye´nin ekonomisini çökertmeye yöneliktir. Türkler asla soykırım yapmadı.Bu açıklamayı yapan ABD Başkanı Biden´i ve buna veren HDP´yi kınıyoruz" diye konuştu.

ADIYAMAN'DAN DA TEPKİ GELDİ

Adıyaman'da yaşayan Alevi kanaat önderlerinden Mehmet Ali Tutal ise "Amerika kendi geçmiş tarihine baksın. Apaçiler'in başına neler geldiğini biz biliyoruz. Kızılderili halklar nerede? Bana göre o halklar Ermenilerden evvel bu süreci yaşadılar. Türkiye'ye yönelik soykırım iddialarını gündeme getirmek tarihle ilgileri olmadığı gibi olaylara da iyi niyetli bakmadıklarını ortaya koyuyor. Maalesef HDP'nin de paralel şekilde açıklamaları bizi üzüyor. Türkiye'de yaşayanlar, ABD ve HDP'nin bu açıklamalarını asla unutmayacak ve zamanı gelince de karşılığını verecektir" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-04-27 11:18:37



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