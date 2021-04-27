Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu

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Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe yol açtı.

Gaziler Caddesi'nde sabah saatlerinde bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte trafo alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Caddedeki esnaf ve vatandaşlar rahat nefes aldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

2021-04-27 12:18:08



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