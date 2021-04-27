Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor Çiftçiler kurdukları güneş panelleriyle elektrik masrafından kurtuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor Çiftçiler kurdukları güneş panelleriyle elektrik masrafından kurtuluyor

İHA

Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor Çiftçiler kurdukları güneş panelleriyle elektrik masrafından kurtuluyor

Gaziantep’in Araban Ovası'nda çiftçiler, tarlalarına kurdukları güneş panelleriyle elektrik maliyetlerini yüzde 50 düşürüyor.
Gaziantep’in Araban ilçesindeki çiftçiler, artan enerji maliyetleri dolayısıyla tarlalarına güneş paneli kurmaya başladı. Kurdukları paneller sayesinde enerji maliyetinin önemli bir oranda azaldığını söyleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilerin güneş panellerine yoğun talep gösterdiğini söyledi. Araban ovasında 250 bin dönümlük tarım arazisi bulunduğunu vurgulayan Altun, burada yılın 10 ayı güneş görüldüğünü ifade etti. Artık her kuyunun başında bir panel kurulmaya başlandığını söyleyen Altun, elektrik masraflarının önemli oranda azaldığının altını çizdi.

“Maliyeti önemli oranda düşürüyor”
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçilerin güneş panellerine yöneldiğini, bunun da enerji giderlerini önemli oranda azalttığını vurguladı. Altun, “Elektrik girdileri çok yüksek olduğu için çiftçilerimiz panele yöneldiler. Hemen hemen yılın 12 ayının 10 ayında güneş gören bir ilçeyiz. Birçok çiftçimiz enerjilerini panelden alıyorlar. Çiftçilerimiz bu güneş panellerine yoğun talep gösteriyor. Maliyetinin düşürdüğü için çiftçilerimiz elektriğini panelden alıyor. Şuan her kuyunun başına bir panel konulmaya başlandı. Yaklaşık 3 bin dönümde yapılıyor. 250 bin dönümlük arazimiz var. Bunun yüzde 50’sinde sulama yapılıyor. Araziler genelde sondaj sulamasıyla sulanıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Bölgemizin de güneşli olması dolayısıyla çiftçilerimiz panele yöneldi. Devlet desteği olursa çiftçilerimizin çoğu bu panelleri kullanır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
YEREL HABERLER Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı ...
Yardım kampanyasına Başkan Doğru’dan destek
YEREL HABERLER Yardım kampanyasına Başkan Doğru’dan destek
GAGİAD seminerinde gümrükleme tüyoları GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer; “Yerinde gümrükleme, firmaları geleceğe taşıyacak iş potansiyellerine katkı sağlayacaktır”
YEREL HABERLER GAGİAD seminerinde gümrükleme tüyoları GAGİAD Yönetim ...
Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı Bilirkişi heyeti, Duygu Delen düşerken bilincinin açık olduğu kanaatine vardı
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında keşif raporu ...
Gaziantep'te yemeniye online talep arttı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yemeniye online talep arttı
Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi
YEREL HABERLER Gaziantep’teki eğitim yatırımları değerlendiildi
3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni mutfak tüpü ...
Şahinbey’de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de sokak hayvanları unutulmuyor
Şehir tiyatrosu için başvurular başladı
YEREL HABERLER Şehir tiyatrosu için başvurular başladı
Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti
YEREL HABERLER Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti
Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme ...
Nizip'te 3 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Nizip'te 3 hırsız yakalandı
Gaziler Mahallesi pazar yeri ve kütüphane için gün sayıyor
YEREL HABERLER Gaziler Mahallesi pazar yeri ve kütüphane için gün ...
SANKO öğrencilerinin Milli Savunma Üniversitesi başarısı
YEREL HABERLER SANKO öğrencilerinin Milli Savunma Üniversitesi ...
Suruç'tan Gaziantep'e uzanan tedavi serüveni
YEREL HABERLER Suruç'tan Gaziantep'e uzanan tedavi serüveni
16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı
Burun estetiği operasyonlarında patlama yaşanıyor KBB Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı: “Burun estetiği, dünyada en çok yapılan estetik operasyon” “İki saat sürüyor, 10 günde her şey normale dönüyor”
YEREL HABERLER Burun estetiği operasyonlarında patlama yaşanıyor KBB Uzmanı Opr. ...
Ömer Düzgün: “Ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldık” BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün: “Puan kaybetme gibi bir şansımız yok” “Hakeme teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Ömer Düzgün: “Ligde kalma yolunda önemli bir ...
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının ardından
BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ...
Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti"
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: "Bu galibiyet bizi haddinden fazla ...
Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
YEREL HABERLER Rui Mota: “Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"