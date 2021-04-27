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Kentin en işlek noktasındaki elektrik panosu patladı Şans eseri yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı

İHA

Kentin en işlek noktasındaki elektrik panosu patladı Şans eseri yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı

Gaziantep'te, alışverişin kalbinin attığı noktalardan olan ve yoğun kalabalığıyla dikkat çeken Gaziler Caddesi'ndeki bir elektrik panosunda patlama meydana geldi. Çevrede büyük paniğe neden olan patlama sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan ve kentte alışverişin kalbinin attığı noktaların başında gelen Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziler Caddesi'nin giriş kısmında mağazaların önünde bulunan bir elektrik panosundan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların ardından panoda ardı ardına patlamalar yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlarda yaşanan panik ve yoğun patlama sesleri ise dikkat çekti.

Çevrede güvenlik önlemi alındı, itfaiye müdahale etti
Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlamanın yaşandığı panoda söndürme ve soğutma işlemi yaptı.
Yaşanan patlamayı anlatan bir vatandaş, "Sabah erken saatlerde duman çıktı. Sonrasında büyük ve küçük çok sayıda patlama oldu. O anlarda biraz panik olduk ve iş yerimizden kendimizi dışarı attık. Baya büyük patlamalar oldu. Panodaki bütün elektrik tesisatları yandı" diye konuştu.
Patlamaların yaşandığı elektrik panosu, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından güvenlik çemberine alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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