Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliği’nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te mutfağın önemli lezzetlerinden Araban sarımsağının Araban Kaymakamlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret almasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Ziraat Odasının girişimleri ile Avrupa Birliği’nde de tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Avrupa Komisyonunda yapılacak inceleme, ilan ve tescillenme süreçlerinin sonunda Gazi şehrin mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan ve Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının 4’te 1’ini karşılayan Araban sarımsağının Gaziantep lezzeti olduğu Avrupa'da ad tescillenmiş olacak.

43 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye’de en fazla coğrafi işarete sahip il konumunda olan Gaziantep, 2013 yılında Antep baklavasının Avrupa Komisyonunda tescilinin ardından Araban sarımsağı ile birlikte menengiç kahvesi, Antep lahmacunu ve Antep fıstığının tescili için Avrupa Komisyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Gaziantep mutfağına ait yemeklerin özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşene sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor.

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