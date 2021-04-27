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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı Gaziantep'te yapıldı

İHA

Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı Gaziantep'te yapıldı

302 bin 427 aşının yapıldığı Gaziantep, Türkiye'nin doğusundaki iller arasında en çok aşı yapılan kent olarak dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin aşı tablosunun yer aldığı haritada, toplamda 302 bin 427 korona virüs aşısının uygulandığı Gaziantep, Türkiye'nin doğusundaki iller arasında en fazla aşı yapılan kentler arasında yer aldı. 27 Nisan öğle saatlerinde son olarak güncellenen verilere göre Türkiye genelinde toplam 21 milyon 803 bin 764 aşı yapıldığı, bunlardan 13 milyon 413 bin 374 kişiye ilk doz, 8 milyon 390 bin 390 kişiye ikinci doz yapıldı. Gaziantep'te uygulanan aşılardan 187 bin 380 kişiye birinci doz yapılırken, 115 bin 47 kişiye ise ikinci dozu gerçekleştirildi.
Türkiye'nin doğusunda Gaziantep'ten sonra ise en çok aşı vurulan iller sıralamasında, 277 bin 826 kişiye yapılan aşı ile Trabzon ikinci, 224 bin 700 kişiye yapılan aşı ile Malatya üçüncü, 202 bin 953 kişi ile Diyarbakır dördüncü, 186 bin 222 kişi ile Giresun beşinci, 169 bin 993 aşı ile Şanlıurfa altıncı, 160 bin 230 kişi ile Erzurum yedinci, 149 bin 798 aşı ile Elazığ sekizinci, 135 bin 325 aşı ile Van dokuzuncu, 122 bin 185 aşı ile Adıyaman onuncu, 114 bin 798 aşı ile Rize 11. sırada bulunuyor.
Mardin, Artvin, Erzincan gibi iller de aşılama sayısı 100 bin kişinin altında kalırken, en az aşı yapılan iller sıralamasında ise 18 bin 365 aşı ile Bayburt en sonda yer alırken, hemen önünde ise 18 bin 812 aşı ile Hakkari, onun önünde ise 26 bin 441 aşı ile Kilis ve 26 bin 769 aşı ile Ardahan yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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