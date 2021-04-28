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Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi kuruldu Araban'da çiftçilerin ürünlerini katma değerli satabilmesi için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

İHA

Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi kuruldu Araban'da çiftçilerin ürünlerini katma değerli satabilmesi için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde çiftçilere katma değer sağlamak için kurulan kooperatif, tescil aşamasına geldi. Kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile çiftçi ürününü ister işleyerek isterse ham halde pazara sunarak katma değer sağlayacak.
Araban Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatifle ilçede yetiştirilen ürünlerin büyük bir kısmı birinci elden müşteriye ulaşması sağlanacak, bir kısmı ise ilçede işlenerek pazara sunulacak. Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Doğru, önümüzdeki hafta içeresinde tescilin gerçekleşeceğini söyledi.
İlçe ekonomisinin yüzde 90’nın tarıma dayalı olduğunu belirten Başkan Doğru, “Tartımla ilgili belli bir proje ve politikalarımız var. Biz Tarımsal Kalkınma ve Çiftçiler Kooperatifini kurduk şuanda tescil aşamasında. Önümüzdeki hafta içerisinde bu tescil gerçekleştirilecek. İnşallah ondan sonrada tarımla ilgili çiftçilerimizin yanında yer alarak onlara katma değer oluşturacak şekilde yardımcı olacağız, Pazar bulacağız gerektiğinde bazı ürünleri burada işleyeceğiz” dedi.

“Çiftçi daha çok para kazanacak”
En büyük hedeflerinin ilçeye küçük sanayi sitesi ile kooperatifi kavuşturmak olduğunu kaydeden Doğru, “Biz yolumuza devam edeceğiz ve devam ederken mutlaka övgülerde olacak, eleştirilerde olacak bunlara aldırış etmeyeceğiz. En büyük hedefim bu ilçede küçük sanayi sitesini gerçekleştirmek ve son aşamasındayım. Bu işin ikincisi de Tarımsal Kalkınma Kooperatifini hayata geçirmek. Bu işin lokomotifi sarımsak, ne yapacağız biz? Çiftçilerimizle mahsulü alacağız, soğuk hava depomuzu yapacağız işleyip paketleme yapacağız, bağlantılar kuracağız bu büyük marketlerle olur, tüccarlarla olur yani buradan biz birinci elde malımızı pazarlayacağız. Buradan elde edeceğimiz gelirle çiftçi daha çok para kazanacak. Belki şu etapta birçok kişi bunu önemsemiyor ama benim için çok önemli, belediyecilik kadar önemli. Burada sanayi yok, burada tamamen tarım var o zaman bizde tarıma dönük her türlü projeyi yapacağız, tarımı geliştireceğiz ve çiftçimizin ekonomik refah seviyesini yükseltmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu ilçede 650 kilometre arazi yolu var”
Ne zaman bir projeye başladıklarında, ‘şuarası ne zaman yapılacak’ diye soranlar olduğunu belirten Başkan Doğru, “Bir projeyi hayata geçiriyorsunuz akabinde size başka şeyler söyleniyor, şurası ne zaman yapılacak? Şimdi her şeyi aynı anda yapmanız mümkün değil bunlar aşama aşama yapılacak şeyler. Şuanda kırsal mahallelerde kilitli parke taşı ve yol çalışmalarına başladım ama ben bunu yaparken diğer yandan arazi yolu ne zaman yapılacak diye eleştiriler oluyor. Bu ilçede 650 kilometreye yakın arazi yolu var ve bunu bir yılda yapamazsınız bu belki 5 belki 10 yıl sürecek ama önemli olan noktalar elbet teki öncelik verilecek yapılacak” ifadelerini kullandı.

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