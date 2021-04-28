Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin"

İHA

Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin"

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede öfkenin sebepleri, kontrolü, vücuda olan etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunarak, "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin" dedi.
Psikolog Merve Özdede, hayal kırıklığı yaşandığında, trafikte, haksızlığa uğrandığında, anlaşılmayınca ve buna benzer bazı olaylarda insanların kendisine hakim olamayarak, bir takım davranışlarda bulunduğunu belirterek, bu davranışın sebebi sorulduğunda ise herkesin ortak cevabı "öfkeliydim" kelimesi olduğunu hatırlattı. Öfkenin doğal ve geçici bir duyduğu olduğunu vurgulayan Özdede, "Öfkenin kaynakları ne olursa olsun tüm duygularımız gibi öfkede kişiliğimizin doğal bir bileşenidir ve dolayısıyla öfkeden tamamen arınmış bir kimse yoktur.Öfke, çok önemli ve güçlü özelliklere sahip en temel duygulardan biridir. Doğal ve geçici bir duygudur, her insan deneyimler. Hatta evrimsel olarak hem kişisel hem toplumsal sağ kalımımız ve nesillerin devamı için gerekli bir duygudur" dedi.
Ruhsal hastalığın habercisi
Öfkenin birçok ruhsal rahatsızlığın habercisi olduğunu da kaydeden Psikolog Merve Özdede, "Temel olarak öfke bir kişiye, nesneye, duruma ya da fikre karşı bir takım olumsuz niyetler besleyen ve bunlara karşı zaman zaman zarar verme tutumu geliştiren zihinsel bir tutumdur. Öfkenin diğer duygular gibi kolay kolay kabul edilmemesi ve hoş görülmemesinin temelinde öfke ile ilgili bilmemiz gereken bazı noktalar vardır.Öfke her ne kadar insan olmanın bir parçası olarak belirtilse de, birçok ruhsal rahatsızlığın habercisi olarak da değerlendirilmektedir. Buradaki ayırım noktası ise düşünülenin aksine öfkenin boyutu değil, öfkenin sonucunda ortaya çıkan davranış modelidir" şeklinde konuştu
Öfke kontrolü
Öfke kontrolünün mümkün olup olmadığı konusunda da bilgiler veren Özdede, "Öfke ile ilgili zorlanmalar yaşayan kişilere baktığımızda tamamı için olmasa bile büyük bir kısmı için gözlemlediğimiz ana sorun öfkeyi kontrol altına almaya çalışmaları ve bu güçlü duyguyu yaşamamaya hatta bastırmaya çalışmalarıdır. Sosyal medyada çokça rastladığım ve çoğumuzun yanlış yorumladığı ‘öfke kontrolü’ konusuna değinmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Burada bahsedilen kontrol eylemi öfkeye yönelik değil, öfkenin sonucunda gelişen davranışa yöneliktir. Öfkeyle ilgili yaşanan problemler öfkeliyken sergilediğimiz davranışlarla ilişkilidir. Öfke hafif bir gerilimden yıkıcı bir patlamaya giden geniş bir aralıkta olabilmektedir. Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunun saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden, doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. Bizim kontrol edebileceğimiz tek alan bu işin ‘davranış’ kısmıdır" ifadelerini kullandı.
Davranışların yönetimi
Davranış yönetimi için öncelikle insanın kendisini gözlemlemesi gerektiğini anlatan Psikolog Özdede, "Bir durumu kontrol etmek ya da yönetebilmek için, o durumu çok iyi analiz edebilmemiz ve anlayabilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla öfke halini yönetebilmek için öncelikle kendimizi gözlemlemekle işe başlamalıyız. Bizi öfkelendiren durumları bilmeli, öfkenin nasıl geliştiğini görebilmeli, öfkenin bizde oluşturduğu etkileri tanımalı ve daha sonrasında bizde bu olumsuzluklara neden olan durum ve kişilere karşı önlemlerimizi almalıyız" ifadelerine yer verdi.
Öfke problemi yaşayan insanlara da önerilerinin kendilerini gözlemleri olduğunu vurgulayan Merve Özdede, "Öfke ile ilgili problem yaşayan danışanlarımıza ilk tavsiyemiz genellikle, kendilerini gözlemlemeleri oluyor. Öfke anlarına dikkat etmeleri, nelerin buna sebebiyet verdiğini bulmaları ve bu anları gerekirse not etmeleri bizim işimizin ilk adımını oluşturuyor" dedi.
Öfkenin vücuda etkileri
Öfkenin vücudumuzda biyolojik ve fizyolojik değişikliklere neden olduğunun altını çizen Psikolog Özdede, "Öfkenin vücudumuza olan etkilerine örnek verecek olursak; kalpatımı ve kan basıncı yükselmesi, böbreküstü bezlerinden salgılanan stres hormonları olan adrenalin ve noradrenalin düzeyleri yükselmesi diyebiliriz.Stres hormonları dediğimiz bu hormonlardaki dengesiz artış, çeşitli organlarımızda ve bu organların fonksiyonlarında ciddi sorunların gelişimine yol açmaktadır. Aynı zamanda öfke, metabolizma bozulmalarına ve şekerin artmasına da sebep olabilmektedir" ifadelerini kullandı.
Dikkat edilmesi gerekenler
Öfke kontrolü konusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda da tüyolar veren Özdede, "Öfke duygusunda genellikle bir çarpıtılmış odaklanma söz konusudur ve bu kişide olumsuz olan durum, kişi veya fikre yönelik abartılmış bir yorumlamaya sebebiyet verir. Bu çarpıtma bizi doğrudan uzaklaştırır ve olayları yanlış yorumlamamıza neden olur. Genelde bu yanılgıya düşen kişilerde 3 farklı davranış modeli gelişir. Birincisi öfkeyi bastırma davranışıdır. İkincisi öfkeyi açıkça agresif bir şekilde yansıtma davranışı. Son olarak ise öfkeyi pasif bir şekilde yansıtmaya çalışma davranışıdır. Eğer sorunlarımızla yüzleşmekten kaçınıyorsak, derin mutsuzluk ve tatminsizlik hissediyorsak, hiç sorunumuz yokmuş gibi davranıyorsak, anlaşılmadığımızı düşünüyorsak, farklı görüşlere tahammül edemiyorsak, inatçı ve sabit fikirli görünüyorsak, sürekli şikâyet ediyorsak, kendimize ve ya eşyalara zarar veriyorsak, rahatsızlık verecek durumları bile bile yapmaya devam ediyorsak, özellikle çevremizden ‘sinirliyken seni tanıyamıyorum’ gibi cümleler duyuyorsak ve en önemlisi öfke ile ilgili yardım alma ihtiyacı hissediyorsak mutlaka bir profesyonelden destek almayı ihmal etmemeliyiz. Öfke bizi kontrol etmeden, bizim öfkeyi yönetebilmeyi öğrenmeliyiz. Öfke anlarına yönelik amacımız hep dengeyi sağlayabilmek olmalıdır. Çünkü bizim niyetimiz, öfkeyi tamamen yok etmek değil ama öfkenin aktarımında çevreye ve kişinin kendisine zarar vermesini önlemektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" Duygu Delen dosyasında bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanları dinlenecek Duygu Delen davasında sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' ...
Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi kuruldu Araban'da çiftçilerin ürünlerini katma değerli satabilmesi için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi ...
Tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu ...
Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
Park halindeki araç alev alev yandı Vatandaşlar yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı Vatandaşlar yanan ...
Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur edilmiştir
YEREL HABERLER Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur ...
Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt "Futbolcularımız mağdur edilmiştir" "Adli merciler ile TFF'nin araştırmaları sürüyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan bahis iddialarına ...
4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş/ Ek ...
Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı ...
İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı GTO Başkanı Yıldırım: “Tam kapanma ile destek ihtiyacı daha da arttı”
YEREL HABERLER İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı GTO ...
Bilirkişiye göre Duygu Delen'in kazayla düşmesi mümkün değil
YEREL HABERLER Bilirkişiye göre Duygu Delen'in kazayla düşmesi ...
Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
YEREL HABERLER Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara özel ilgi
4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
YEREL HABERLER 4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme çağrısı
YEREL HABERLER MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme ...
Kentin en işlek noktasındaki elektrik panosu patladı Şans eseri yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Kentin en işlek noktasındaki elektrik panosu ...
Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı
YEREL HABERLER Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine ...
5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 4 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 4 yıl önce ...
Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çarşıda trafodaki patlama paniğe neden oldu
Tutuklu sanığın avukatından düşme anı değerlendirmesi Duygu Delen davasının sanık avukatı Enes Akbulut: "Düşme anında bilincin açık olduğu kesinlik kazandı"
YEREL HABERLER Tutuklu sanığın avukatından düşme anı ...
Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor Çiftçiler kurdukları güneş panelleriyle elektrik masrafından kurtuluyor
YEREL HABERLER Çiftçiler kendi enerjilerini üretiyor Çiftçiler ...
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
YEREL HABERLER Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı ...