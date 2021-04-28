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Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların bayramlık kıyafetleri Fadıloğlu’ndan

İHA

Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların bayramlık kıyafetleri Fadıloğlu’ndan

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 yetim aileyi ziyaret etti ve son ziyaret ettiği evde iftarını açtı. Yetim aile ziyaretinde konuşan Başkan Fadıloğlu, “Biz; çok büyük bir aileyiz. Yetim çocuklarımızla bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, özellikle geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı nitelikli birey olarak yetiştirebilmek. Onların nitelikli yetişebilmesi adına da annelerimizin bilinçli bir birey olarak o çocukları yetiştirmesine katkı sağlamak” dedi.
Yetim öğrenciler, Yetimler Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla yetimlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim aileleri ve çocuklarını, her yıl Ramazan Ayı’nın 15. gününde kutlanan Yetimler Günü nedeniyle ziyaret etti. Ziyarete, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da eşlik etti. İlk ziyaretini 2 yetim çocuk annesi Nigar Altıparmak’ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 3 yetim çocuk annesi Semra Uğurlu’nun evine oldu. Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini 3 yetim çocuk annesi Zeliha Gözüaçık’ın evine yaptı. Gözüaçık ailesinin evinde iftarını açan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli armağanlar verdi.
“Bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz”
Yetim çocukların nitelikli bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını dile getiren için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayı’nın 15. Günü, Yetimler Günü. Ben, öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yalnızca Ramazan’ın 15. gününde böyle bir ziyaretle bu işi geçiştirmiyoruz. Yıl boyu gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Yetim Koordinasyon Merkezi’nde görevli arkadaşlarımızla hem yavrularımıza hem de annelerine yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mümkün olduğu kadar yetim çocuklarımızla bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz Yetim Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ulaştığımız yetim çocuklarımızı, kendi evlatlarımızdan farksız yetiştirmek adına kendilerine ve ailelerine birçok konuda destek sağlıyoruz. Yetimlerimizin ve ailelerinin sadece maddi olarak desteklenmesinin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için manevi yönden de kendilerine katkı sağlayacak çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Tabi pandemi sürecinde faaliyetlerimiz ideal noktada olmasa da biz faaliyetlerimizin tamamını ortadan kaldırmış değiliz. Pandemi kurallarına uyarak belli faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama asıl amacımız, özellikle geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı nitelikli birey olarak yetiştirebilmek. Onların nitelikli yetişebilmesi adına da annelerimizin bilinçli bir birey olarak o çocukları yetiştirmesine katkı sağlamak. Ben hakikaten bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugünler yalnızca bir gün olarak kutlanılmaması lazım. Sembolik olarak gün belirlenebilir ama biz bunu hayatımızda özümseyerek yaşamaya gayret ediyoruz. Her zaman şunu söylüyorum. Biz; çok büyük bir aileyiz. Böyle büyük bir ailenin ferdi olduğumuz için ne mutlu diyorum” dedi.
“Başkanımız, her zaman biz yetim annelerinin yanında”
Yetim çocuk annesi Nigar Altıparmak, kendilerini ziyarete gelen Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ederek, “Bugün, Yetimler Günü vesilesiyle Başkanımız bizleri ziyaret etti ve bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız; sadece bugün değil, her zaman biz yetim annelerinin yanında. Her daim etkinlikleriyle olsun, sosyal ve kültürel faaliyetlerde olsun her zaman bize desteklerini sunuyor. Böylesine büyük bir ailenin içerisinde olmaktan bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, daima Başkanımızdan razı olsun. Bugün bizleri ziyaret ederek sevindirdiği için Başkanımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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